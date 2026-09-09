Jennifer Lopez (57 años): "A medida que envejecemos, perdemos masa muscular. Así que tenemos que desarrollar músculo para mantener un aspecto juvenil"

Jennifer Lopez (Nueva York, 1969) es una artista multidisciplinar. La estadounidense es cantante, actriz, bailarina, compositora, diseñadora de moda y empresaria. Comenzó su carrera con un papel secundario en la película 'My Little Girl' (1986) y cinco años más tarde empezó a trabajar como bailarina profesional.

No fue hasta 1993 cuando 'J.Lo' quiso dedicarse a la actuación. En 1997 consiguió una nominación al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz por la película 'Selena'. Dos años más tarde debutó como cantante con la canción 'If you had my love'.

El sencillo fue un éxito internacional, alcanzando el número uno en la lista Billboard Hot 100. En 2001, Jennifer Lopez estrenó su segundo álbum y la película 'The Wedding Planner', convirtiéndose en la primera persona que lidera las listas de música y cine en la misma semana.

El eficaz entrenamiento de Jennifer Lopez a sus 56 años: tonificación en menos de una hora / .

Actualmente, la artista suma 9 álbumes de estudio y más de 30 películas estrenadas. Además, ha sido protagonista de series de televisión como 'Shades of Blue' y participado en 'How i met your mother'. También fue jurado de los concursos 'American Idol' y 'World of Dance'.

Con una agenda laboral tan complicada, Jennifer Lopez realiza un entrenamiento sencillo, efectivo y rápido para mantenerse en forma. Según recoge Woman Madame Figaro, la artista prioriza ejercicios de fuerza en su rutina debido a su experiencia y necesidades.

"Creo que se me da bien averiguar lo que tengo que hacer sin matarme a trabajar. Creo que cuando era más joven, me metía de lleno en todo y me esforzaba muchísimo. Y ahora trabajo de forma más inteligente, no más dura", aseguró en una entrevista.

Jennifer Lopez arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP). EDITORIAL USE ONLY / ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Al mismo tiempo, la intérprete resalta que levantar pesas se vuelve una prioridad con el paso del tiempo. "A medida que envejecemos, perdemos masa muscular. Así que tenemos que desarrollar músculo para mantener un aspecto juvenil", afirma la estrella de Hollywood.

El ejercicio cardiovascular también es importante para la salud. No obstante, Lopez sugiere que levantar pesas es lo más efectivo para quemar grasa y perder peso en el gimnasio. "Aunque te guste el cardio y quieras estar delgado o perder peso, la masa muscular es lo quema la grasa", sentenció la actriz. A sus 57 años, Jennifer se ha convertido en un referente mundial de longevidad y bienestar, cuidando su cuerpo con una alimentación equilibrada y entrenamiento de fuerza.