Jenna Rizzo, experta en perder peso: "Si tienes mucho apetito, estas son las pautas que debes seguir"

Los procesos de pérdida de peso suelen ser complicados, por mucho que los objetivos del mismo se hayan establecido de forma clara desde el principio: se trata de algo esencial para mejorar la salud en muchos casos, aunque conllevan mucho esfuerzo.

No obstante, existen determinadas pautas que podemos seguir en este tipo de trabajos con la forma física del cuerpo de cara a que se nos hagan mucho más llevaderos de lo habitual. Y, precisamente, la experta en perder peso Jenna Rizzo destaca tres muy importantes.

El primero de ellos tiene que ver con la composición del desayuno; recalcando esa idea muy extendida de que es la comida más importante del día. Tanto es así que se corresponde con esa ingesta que tendremos que cargar de energía para que el resto de la jornada vaya sobre ruedas.

"Si alguien te dice que no incluyas proteínas en el desayuno, lo mejor que puedes hacer es salir corriendo en la dirección contraria", aseguraba Jenna Rizzo para destacar su argumento: si no nutres tu cuerpo al inicio del día, tendrás mucha hambre pronto, lo cual te tentará mucho más a caer en alimentos que no deberías tomar.

La segunda pauta que comenta la experta tiene que ver con desmontar ese mito en el que se establece que solo se pierde peso reduciendo la cantidad de comida ingerida. En su lugar, Jenna Rizzo opta por lo que se conoce como el 'High Volume Eating'.

Esto último se corresponde con una práctica muy extendida en el mundo del nutricionismo, consistente en recurrir a alimentos que sean muy bajos en calorías con tal de que la persona pueda comer grandes cantidades de los mismos hasta saciarse.

Entre los alimentos que destaca Jenna Rizzo en relación a esto último, encontramos algunos como las frutas, las verduras y los alimentos menos procesados; todos ellos siendo ideales para procesos de pérdida de peso.

Por último, la experta asegura que lo mejor que podemos hacer a la hora de practicar ejercicio es priorizar los entrenamientos de fuerza frente a los de cardio por una razón muy concreta: aumentan el metabolismo del cuerpo de forma idónea.