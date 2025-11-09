Jelle Geens revalida su título mundial tras un final de infarto

Final de infarto en el Mundial 70.3 de Ironman en Marbella. El belga Jelle Geens coronó la Pro Series del campeonato mundial con solo 3 segundos de margen con el noruego Kristian Blummenfelt, que se quedó con la miel en los labios tras un sprint final apoteósico entre ambos triatletas.

Arrancó la carrera a las 7:50 de la mañana con unas condiciones óptimas para la práctica del deporte. Estiramientos, calentamiento, unas pruebas en el agua... y la competición daba su pistoletazo de salida. La natación abrió una prueba que se iba a decidir en los metros finales tras casi cuatro horas de intenso recorrido.

Un final de infarto

El italiano Alessio Crociani era quien marcaba el ritmo en el agua, con los principales favoritos todavía muy detrás. Cambiaría primero en el recorrido en bicicleta, aunque sobre todo en la carrera a pie donde Jelle Geens iba a demostrar por qué era el vigente campeón del mundo.

El belga se mantuvo a la espera y atacó al grupo de arriba al principio tras la última transición. Kristian Blummenfelt fue el único que pudo seguirle la pista a Jelle, que Stornes y Schomburg se peleaban por la tercera posición del podio. Los últimos kilómetros fueron una auténtica batalla mano a mano entre los dos aspirantes al título, que mantenían un ritmo infernal vista la velocidad de su contrincante.

El Mundial de Ironman cautivó a Marbella / Pablo Blazquez Dominguez

Finalmente, en los últimos metros, fue Jelle quien atacó y no dejó opción a Kristian Blummenfelt, que se dejó todo pero que murió en la orilla. El belga cerró el Mundial 70.3 de Ironman en Marbella con 3:42:52, apenas tres segundos más rápido que su contricante noruego. Por detrás, el también noruego Stornes completaba un podio brillante que puso en pie al público en Marbella.

Y es que la ciudad andaluza reunió este fin de semana a más de 30.000 personas, entre ellas 6.300 atletas. La Costa del Sol reunió a representantes de 114 países distintos que mostraron su pasión por el mundo Ironman ante todo el planeta.

En clave nacional, Reyes Estévez terminó 91º de su grupo M45-49 después de un mal sector en bici que condenó al nacido en Badalona. A pesar de ello, el catalán cerró la carrera a pie como primero de su grupo, demostrando que sigue estando al máximo nivel a sus 49 años de edad.