Jean Bouin 2025 en Barcelona hoy: horario, recorrido y calles cortadas

La Cursa Jean Bouin 2025 de Barcelona alcanza hoy domingo 30 de noviembre su 102ª edición. La carrera atlética más antigua de España, y todo un clásico del calendario barcelonés, vuelve a tomar las calles de la Ciudad Condal con miles de corredores y corredoras de todas las edades repartidos en su amplio programa de pruebas.

En esta edición, la Jean Bouin presenta 19 carreras en total: 17 se disputarán íntegramente en el parque de Montjuïc, mientras que las 2 restantes —las Open de 5km y 10 km— compartirán salida en la Avinguda María Cristina y recorrerán algunas de las calles más icónicas de Barcelona.

La Open de 5 kilómetros será la única prueba que contará con un final diferente, ya que la línea de meta se encuentra en el Passeig Lluís Companys. La de 10 km, a pesar de afectar a la circulación de una cantidad significativa de calles, trazará un recorrido circular y también finalizará en la Avinguda María Cristina.

Toma aérea de la anterior edición de la Cursa Jean Bouin / Jean Bouin

¿A qué hora empieza la Jean Bouin 2025 hoy?

Todas las pruebas que componen la presente edición de la Jean Bouin tendrán lugar hoy domingo 30 de noviembre entre las 9:00 y las 14:00 horas (CET). Esta es la hora de inicio de las diferentes pruebas que componen la carrera:

Open 5 km: 9:00 horas (CET)

Open 10 km: 9:00 horas (CET)

Sub 20-23 femenino: 11:10 horas (CET)

Sub 20-23 masculino: 11:10 horas (CET)

Sénior femenino: 11:10 horas (CET)

Sénior masculino: 11:10 horas (CET)

Cursa Specials: 11:50 horas (CET)

Categoría 2008-2011: 12:10 horas (CET)

Categoría 2012-2013: 12:25 horas (CET)

Categoría 2014: 12:40 horas (CET)

¿Qué calles estarán cortadas hoy en Barcelona durante la Jean Bouin 2025?

El tráfico se verá afectado durante la mañana del domingo en todas las vías que forman parte del recorrido. Las principales calles cortadas serán la Avinguda Paral·lel (entre plaza Espanya y Lleida, lado mar), Floridablanca, Entença y Casp, así como Ausiàs Marc, Girona, Bruc y Alí Bei. También se verán afectadas la Ronda de Sant Pere, el paseo de Sant Joan, Roger de Flor, el paseo Lluís Companys, el paseo Pujades y el paseo Picasso.

Asimismo, permanecerán cortadas el passeig Circumval·lació, la Avinguda del Marquès de l’Argentera, Consolat de Mar y Pla de Palau, además de la plaça Duc de Medinaceli, Anselm Clavé, el passeig Isabel II y el passeig Colom. También se producirán afectaciones en la Avinguda Paral·lel (tramo Drassanes – Espanya), Marquès de Campo Sagrado, Calàbria, Manso y Tamarit.

De 8:00 a 11:00 horas, los cortes afectarán principalmente al centro de la ciudad, mientras que de 8:00 a 15:00 horas habrá restricciones en la zona de Montjuïc, incluyendo la plaça Carles Buïgas, el entorno de la Fundació Mies van der Rohe y el Pabelló d'Italia, la Guardia Urbana, el passeig Santa Madrona, la avinguda Montanyans (en varios tramos), el Mirador del Palau Nacional y la zona comprendida entre la plaça Pare Eusebi Millan y Foixarda.