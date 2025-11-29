Jean Bouin 2025: análisis de recorrido y estrategias para el 5K y el 10K

La Jean Bouin 2025 ya está aquí, y un año más Barcelona se prepara para recibir a miles de corredores en una de las citas más antiguas y emblemáticas del país. Ambas distancias comparten buena parte del recorrido, pero la manera de afrontarlas cambia por completo. La primera es pura dinamita; la segunda, estrategia en estado puro.

La prueba de 5K: explosiva, directa y sin margen para dudas

El 5K aprovecha la parte más favorable del circuito, lo que la convierte en una carrera rápida, ideal para buscar marca, o para sufrir si no se mide bien el ritmo. La salida es masiva, así que el primer kilómetro toca sobrevivir sin tropiezos y sin obsesionarse con el reloj.

Del km 1 al 3,6 toca correr a ritmo objetivo, incluso ligeramente por encima si las piernas lo permiten. A partir de ahí, el último kilómetro y medio es un sprint sostenido: rápido, intenso y técnico, sobre todo al separarse del 10K y entrar en Arc de Triomf, donde una pequeña rotonda puede romper el ritmo.

La prueba de 10K: estrategia fina para un final que siempre decide

Los 10K son otra historia. Sus primeros dos tercios son favorables, pero la clave está más adelante: los últimos 2,5 km pican hacia arriba, de forma progresiva, suficiente para hundirte si llegas justo al Paral·lel.

El plan ideal, primer tercio a ritmo de carrera sin forzar, segundo tercio un punto más rápido aprovechando la ligera bajada y llegar al Paral·lel con unos segundos guardados. En la subida toca dejarse caer lo mínimo y reservar para el trinomio final, donde cada zancada pesa el doble. Una carrera que premia a quien sabe calibrar el riesgo.