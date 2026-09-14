Jay Cardiello, entrenador de Jennifer López (56 años): ¨Después de los 50, incluir entrenamiento de resistencia al menos 3 o 4 veces por semana es crucial¨

Conforme avanza la vida, nuestro cuerpo también va evolucionando y, por tanto, lo ideal es contar con rutinas de entrenamiento que se adapten lo mejor posible a las necesidades que aparezcan en cada etapa. Algo que muchos expertos en fitness tienen en cuenta a la hora de desmontar ciertos mitos sobre cómo hay que hacer ejercicio a partir de los 50.

En este caso, Jay Cardiello, entrenador personal de Jennifer López, asegura que a partir de esa edad es crucial llevar a cabo entrenamientos de resistencia con pesas, aclarando además cómo deben hacerse exactamente y con qué frecuencia.

Jay Cardiello, entrenador / @jaycardiello

Así son los entrenamientos de Jennifer López

Después de los 50, la masa muscular disminuye de forma natural, lo que puede ralentizar el metabolismo. Incluir entrenamiento de resistencia al menos de 3 a 4 veces por semana es crucial¨, especificaba el entrenador personal de Jennifer López.

Algo que, según sus declaraciones, sirve para mejorar la composición corporal, pero sobre todo para algo aún más crucial en aquellos procesos donde queremos ponernos en forma: impulsa el metabolismo y lo acelera.

Esto último es esencial en la creación de masa muscular, pauta indispensable a partir de los 50 años de cara a no perder fuerza y movilidad. Pero, ¿cómo debemos hacer exactamente estos entrenamientos de resistencia que menciona el especialista?

En este caso, Cardiello sostiene que no hacen falta grandes pesos para hacer los ejercicios que conforman la rutina, sino que lo ideal es llevarlos a cabo con mancuernas ligeras, bandas elásticas o incluso el propio peso del cuerpo.

Esto se debe a que el núcleo de su rutina reside en hacer series con muchas repeticiones, lo cual está encaminado a mejorar la resistencia de cualquiera que lo practique. Algo que servirá, a su vez, como entrenamiento funcional. O, dicho de otra manera, para ejercitar el cuerpo de tal manera que no se resienta al llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana.

Eso sí, Cardiello sostiene que también es extremadamente importante prestar atención al cuerpo y llevarlo sólo a límites asequibles, así como ejecutar un descanso entre sesiones para que este pueda recuperarse de manera correcta.

Una mujer haciendo planchas / Imagen de archivo

Algo que ya han defendido otros expertos entrenadores en el pasado: los descansos son casi tan importantes como el propio entrenamiento de cara a que este sea más efectivo, pero también para evitar posibles lesiones derivadas de sobreesfuerzos.

En este sentido, Cardiello asegura que, además de los descansos, lo ideal es preparar el cuerpo con ejercicios de estiramientos tanto antes como después de las sesiones con el objetivo de no someterlo a cambios que resulten demasiado bruscos.