Jay Cardiello, entrenador de Jennifer López: "Después de los 50 años hay que incluir ejercicios de resistencia entre tres y cuatro veces por semana"

Cumplir 50 años no significa que haya que conformarse con perder fuerza o aceptar que el cuerpo ya no responde como antes. Sí, las cosas cambian. La masa muscular tiende a disminuir, el metabolismo puede hacerse más lento y aquello que funcionaba a los 30 quizá ya no dé los mismos resultados.

¿La solución? No consiste en entrenar más horas ni en pasar media vida haciendo abdominales. Jay Cardiello, entrenador de Jennifer López, apuesta por una pieza concreta: el entrenamiento de resistencia.

El ejercicio que recomienda después de los 50

Cardiello explica a The New York Post que, a partir de los 50, conviene incluir ejercicios de resistencia entre tres y cuatro veces por semana. La razón va mucho más allá de conseguir unos músculos más marcados.

Mantener la masa muscular ayuda a conservar la fuerza y puede contribuir a mantener un metabolismo más activo. También resulta útil para algo tan sencillo —y tan importante— como subir unas escaleras, levantarse de una silla o cargar las bolsas de la compra sin sentir que pesan una tonelada.

Y no hace falta levantar enormes pesas. Mancuernas ligeras, bandas elásticas o ejercicios con el propio peso corporal pueden formar parte de una rutina perfectamente válida. La clave está en adaptar la intensidad a la condición física de cada persona y progresar poco a poco.

Jennifer Lopez arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP). EDITORIAL USE ONLY / ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

El core también cobra protagonismo

Cardiello recomienda prestar especial atención a la estabilidad del abdomen y la zona central del cuerpo. En lugar de hacer cientos de abdominales clásicos, propone ejercicios como planchas, bird dogs y dead bugs, que trabajan la musculatura profunda y ayudan a mantener una buena postura.

Esto puede resultar especialmente útil cuando aparecen molestias de espalda o cuesta mantener la estabilidad durante determinados movimientos.

Después de los 50, descansar también es entrenar

Hay otra parte de la rutina que a menudo queda en segundo plano: la recuperación. Calentar antes de empezar, trabajar la movilidad, estirar y respetar los días de descanso puede ser tan necesario como completar el entrenamiento.

El sueño y el estrés también entran en juego. Caminar, practicar yoga o dedicar unos minutos a relajarse pueden complementar el trabajo de fuerza.

Al final, el objetivo no debería ser intentar recuperar el cuerpo de los 30. La cuestión es llegar a los 50, 60 o 70 con fuerza suficiente para seguir haciendo aquello que te gusta.