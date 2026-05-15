Jay Cardiello, entrenador de Jennifer Lopez (56 años), revela cuál es el ejercicio más efectivo y sencillo para fortalecer el core

Jay Cardiello, entrenador de confianza de Jennifer Lopez, ha vuelto a poner el foco en un ejercicio tan básico como potente: la plancha. Para el preparador físico, no hace falta material ni complicadas rutinas para trabajar de verdad la zona media del cuerpo.

Según indica el experto, basta con sostener el cuerpo en una posición estable y mantener la tensión adecuada durante unos segundos. La idea puede parecer sencilla, pero precisamente ahí reside su fuerza: activa muchos más músculos de los que uno imagina y lo hace de forma eficiente, sin depender de máquinas ni accesorios.

Un básico que activa todo el cuerpo

Cardiello defiende este ejercicio porque no se limita a trabajar el abdomen de forma aislada. Al mantener el cuerpo en una posición estable y alineada, también intervienen los hombros, la espalda, los glúteos y la musculatura que ayuda a sostener la postura.

Por eso la plancha se ha convertido en una de las fórmulas más completas para reforzar el core, mejorar el control corporal y ganar estabilidad tanto en el entrenamiento como en la vida diaria. La clave no está en aguantar durante minutos interminables, sino en mantener una buena técnica durante el tiempo suficiente para que el cuerpo reciba un estímulo real.

Una mujer haciendo planchas / Libre

Con breves repeticiones diarias, este ejercicio puede ayudar a fortalecer la zona media de forma progresiva, sin necesidad de material y sin complicaciones innecesarias. Una de las razones por las que la plancha sigue siendo tan recomendada es que reparte el esfuerzo de manera equilibrada.

Por qué funciona tan bien

A diferencia de otros ejercicios centrados solo en la parte frontal del abdomen, aquí también se exige trabajo a la zona lateral y posterior del tronco. Eso la convierte en una opción muy interesante para proteger la espalda, mejorar la postura y transferir esa fuerza a otros movimientos del día a día.

Además, su versatilidad hace que pueda adaptarse a casi cualquier persona. Se puede hacer apoyando las rodillas, reduciendo el tiempo de ejecución o incorporando variantes dinámicas cuando ya existe más control. Esa facilidad para ajustarla a distintos niveles explica por qué sigue apareciendo en rutinas de entrenadores y especialistas en fitness.