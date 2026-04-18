Jay Cardiello, entrenador de Jennifer López: "Caminar se considera uno de los mejores ejercicios"

Cuando se habla de mantenerse en forma, suele aparecer el mismo debate: ¿es mejor apostar por el entrenamiento de fuerza o por el cardio? Algunos especialistas defienden que levantar peso es esencial para conservar la masa muscular con el paso de los años, mientras que otros priorizan los ejercicios cardiovasculares para quemar grasa y mejorar la salud del corazón.

También hay quienes recomiendan combinar ambos métodos. Sin embargo, hay entrenadores que apuntan a algo mucho más sencillo como punto de partida.

Uno de ellos es Jay Cardiello, entrenador personal que ha trabajado con celebridades como Jennifer Lopez, el jugador de la NBA Kevin Love o el actor Rami Malek.

Para este especialista, el secreto para mantenerse activo no está únicamente en las más difíciles rutinas de gimnasio, sino en algo mucho más cotidiano: mantener el cuerpo en movimiento durante el día, especialmente a través de algo tan simple como caminar.

Esta idea coincide con la de expertos en ejercicio físico como Felipe Isidro, que destacan las caminatas diarias como una forma accesible de actividad física para mejorar la salud general. Aunque a veces se subestime, caminar es un ejercicio completo que activa gran parte del cuerpo, no requiere equipamiento ni instalaciones especiales y tiene un riesgo de lesión muy bajo.

Además, sus beneficios van más allá del simple gasto calórico; el divulgador deportivo Juan Antonio Martín señala que caminar ayuda a mejorar la circulación, regular la tensión arterial, proteger el corazón y fortalecer las articulaciones sin sobrecargarlas.

¿Y cuánto es mejor caminar? Los especialistas aconsejan caminar a diario o, al menos, entre cinco y seis días a la semana. Como referencia, entre 7.000 y 10.000 pasos al día —aproximadamente de 5 a 7 kilómetros según el ritmo— puede ser una meta razonable para comenzar.