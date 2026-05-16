Dr. Javier Ruiz, andrólogo: "El ejercicio físico es una herramienta imprescindible para la recuperación física, emocional y social de los hombres que padecen cáncer"

La actividad física y el deporte regular son clave y beneficiosos para la gran mayoría de personas. El ejercicio físico es fundamental para prevenir algunas enfermedades, pero también es importante para tratarlas.

Hace unos meses, la Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI y el Programa Ejercicio y Cáncer celebraron una jornada deportiva en el Parque del Retiro de Madrid, España.

Durante la fecha, se ha destacado que el ejercicio físico es un elemento imprescindible para la recuperación física, emocional y social de los hombres que padecen cáncer.

En este sentido, el hábito de practicar deporte puede tener un impacto en la calidad de vida del paciente. Según recoge 'El Economista', "los tratamientos oncológicos generan diversos efectos secundarios que impactan de manera significativa en la salud del paciente".

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

El doctor Javier Ruiz, andrólogo y miembro de la junta directiva de INVI, explicó que "consideramos que el ejercicio físico es una herramienta imprescindible para la recuperación física, emocional y social de los hombres que padecen cáncer de mama y otros cánceres hormonodependientes".

Para el médico, la actividad física es importante para reducir los síntomas de la terapia hormonal que reciben los varones diagnosticados. Ente los mismos, el citado medio apunta la "disminución severa de la libido y de la función eréctil, disminución de la masa muscular y del rendimiento físico, así como dolores musculares y articulares".

Antonio García, paciente de INVI, explicó en su testimonio los beneficios del deporte durante su tratamiento: "Sin el ejercicio físico no podría vivir. No podría soportar los dolores musculares y articulares".

Por otra parte, la American Cancer Society resalta que "para la mayoría de las personas el ejercicio es una actividad segura y que es útil ejercerlo antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer".