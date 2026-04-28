Javier Muñoz, fisioterapeuta: "Subestimamos los beneficios de andar, que son muchísimos"

Durante años, la recomendación de caminar 10.000 pasos al día se popularizó como el objetivo ideal para mantener una buena salud. Sin embargo, investigaciones más recientes apuntan a que no es necesario alcanzar esa cifra para obtener beneficios importantes. De hecho, algunos estudios indican que entre 4.000 y 7.000 pasos diarios ya pueden ser suficientes para mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades.

El fisioterapeuta Javier Muñoz señala que caminar sigue siendo una de las formas más sencillas y accesibles de mantenerse activo, especialmente en un contexto en el que el sedentarismo se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud. Según explica en una entrevista con Men's Health, los cambios en el estilo de vida han reducido considerablemente la actividad física cotidiana.

En este sentido, recuerda que durante gran parte de la historia las personas se movían de forma constante en su vida diaria, ya fuera para cazar, recolectar alimentos o desplazarse largas distancias. En cambio, hoy en día muchos trabajos se desarrollan frente a un ordenador y pasan gran parte de la jornada laboral sentados, lo que ha reducido de forma significativa el movimiento diario.

A pesar de su sencillez, caminar ofrece numerosos beneficios para el organismo. Además de contribuir a mejorar la circulación y la salud del corazón, esta actividad de baja intensidad favorece una mejor oxigenación del cuerpo y puede ayudar a regular el metabolismo. Y por supuesto, también puede convertirse en una herramienta útil para quienes buscan perder peso.

Otro aspecto destacado es su impacto en el bienestar mental. Dar un paseo puede ayudar a despejar la mente, mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés.

Respecto al mejor momento del día para caminar, Muñoz considera que no existe una hora universal. Algunas personas prefieren salir a primera hora de la mañana, mientras que otras se sienten más cómodas haciéndolo por la tarde o por la noche. En cualquier caso, lo más importante es integrar la caminata dentro de la rutina diaria y mantener la constancia.

De hecho, el especialista subraya que el objetivo de pasos debe entenderse como una referencia flexible. Aunque los 10.000 pasos siguen siendo una meta positiva, alcanzar cifras algo más bajas también puede aportar beneficios significativos si se mantiene el hábito de forma regular.