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Javier Muñoz, fisioterapeuta: "El simple hecho de caminar cada día mejora la claridad mental, la energía y ayuda incluso a controlar el peso"

Caminar sigue siendo una actividad muy recomendable por mucho que algunos insistan en sus pocos efectos

Caminar / Pasear

Caminar / Pasear / SPORT.es / Sport

David Cruz

David Cruz

Llevamos meses escuchando a entrenadores personales y expertos en salud que caminar no es suficiente. Si bien es imprescindible combinar esta actividad física con ejercicios de fuerza, también es cierto que andar es una de las actividades más recomendadas, o al menos eso es lo que piensa Javier Muñoz, fisioterapeuta que acaba de hablar con Men's Health sobre ello.

Aunque durante muchos años se popularizó la idea de alcanzar los 10.000 pasos diarios, las investigaciones más recientes apuntan que caminar entre 4.000 y 7.000 pasos al día ya puede aportar importantes beneficios para el organismo.

Javier insiste en que el problema de hoy en día no es alcanzar una cifra concreta, sino combatir el sedentarismo: "cada vez es más necesario moverse y abandonar hábitos que nos mantienen sentados durante una buena parte del día".

Según este fisioterapeuta, los cambios en la forma de trabajar han reducido drásticamente la actividad física cotidiana. Muchos pasamos horas delante de un ordenador y apenas nos levantamos de la silla, una situación que acaba afectando tanto a la salud física como al bienestar emocional.

Muñoz considera que muchas veces se subestiman los efectos positivos de algo tan sencillo como salir a caminar. "El simple hecho de dar un paseo ya nos cambia a nivel de claridad mental, energía e incluso de flexibilidad metabólica", asegura.

Caminar a diario es muy beneficioso

Caminar a diario es muy beneficioso / Sport.es

Para el experto, caminar no solo beneficia al corazón y la circulación, sino que también influye en la forma de pensar y gestionar el estrés. Y eso en una sociedad sedentaria por culpa del trabajo es imprescindible.

Si quieres perder peso o mejorar tu condición física, caminar también es una actividad muy útil. Sobre todo si andamos a buen ritmo favoreciendo el gasto calórico, manteniendo un estilo de vida mucho más activo sin necesidad de hacer entrenamientos muy intensos.

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Y por cierto, Javier cree que no hay una hora perfecta para caminar. Como mucho, aquel momento del día en el que mejor te sientas al andar.

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