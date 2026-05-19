Javier Muñoz, fisioterapeuta, explica los beneficios de dar un paseo: "Claridad mental, energía e incluso flexibilidad metabólica"

Dar un paseo puede parecer un gesto demasiado simple como para cambiar nada, pero Javier Muñoz, fisioterapeuta, defiende en Men’s Health que caminar unos minutos tiene efectos mucho más amplios de lo que solemos pensar, e incorporarlo en nuestra rutina puede ser fundamental para mejorar nuestra salud.

Su mensaje se centra en que un paseo no solo mueve las piernas: también puede mejorar cómo pensamos, cómo nos sentimos y hasta cómo responde el cuerpo a nivel metabólico. ¿Te parece un cóctel demasiado ambicioso sólo por salir a pasear? Para él, es evidente.

Un hábito que activa cuerpo y mente

Muñoz explica que, tras caminar, la forma de pensar y el nivel de energía cambian de manera clara. No se trata únicamente de quemar calorías o de “hacer algo de ejercicio”, sino de generar un pequeño reinicio fisiológico que ayuda a despejar la mente.

Caminar a diario es muy beneficioso / Libre

Ese efecto resulta especialmente interesante en jornadas de trabajo largas, momentos de bloqueo mental o después de pasar demasiado tiempo sentado. El fisioterapeuta también señala que un paseo tiene impacto cardiovascular, lo que refuerza la idea de que una actividad tan accesible puede aportar beneficios reales si se repite con regularidad.

Caminar, aunque sea a ritmo tranquilo, pone en marcha el sistema circulatorio y contribuye a que el organismo salga de la inercia del reposo. Uno de los puntos más llamativos de su reflexión es la relación entre caminar y la claridad mental. Dar un paseo ayuda a ordenar ideas, bajar el ruido mental y recuperar concentración, algo que muchas veces se nota incluso tras una vuelta corta.

Claridad mental y energía

Esa mejora del foco no depende de hacer grandes recorridos, sino de incorporar el movimiento como una pausa activa en el día. La energía es otro de los beneficios que destaca Muñoz. Frente a la sensación de cansancio que deja el sedentarismo, caminar puede actuar como una recarga suave pero eficaz.

No sustituye al descanso ni a una rutina de sueño adecuada, pero sí puede cambiar el estado del cuerpo y facilitar que la persona se sienta más despierta y disponible para seguir con sus tareas.