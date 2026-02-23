Javier Bernal, entrenador personal: "Hay mujeres que van al gimnasio y se van a casa con la sensación de no haber hecho nada"

Ya hay muchos españoles que están sumergidos en la operación bikini 2026. El objetivo es claro: lucir un buen cuerpo en la playa. No obstante, el reto no es nada sencillo, pero gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el entrenador personal Javier Bernal, más conocido en TikTok como @javierbernal_personaltrainer, quien ha publicado un vídeo en el que revela lo que no se puede hacer en el gimnasio.

El entrenador personal empieza el vídeo diciendo que "si eres de esas mujeres que va al gimnasio y hace un poquito de todo, pero se va con la sensación de no haber hecho nada, te entiendo".

La principal razón que destaca es que "esto no se trata de poner más fuerza o energía, sino que se trata de saber que ejercicios hacer en el gimnasio". Por esta razón, Bernal desvela una rutina completa para que "este año empieces con un cambio real".

El primer entreno es el curl femoral sentada, un ejercicio de aislamiento diseñado principalmente para fortalecer y desarrollar la musculatura isquiosural en la parte posterior del muslo. "Vamos a hacer un total de cuatro series y en cada una subiendo el peso", señala.

El segundo ejercicio consiste en tres variantes de abducción. "Primero, realizaremos abducciones sentada, con tres series de 30 repeticiones. A continuación, pasaremos a la abducción en máquina, realizando tres series de 20 repeticiones. Es fundamental intentar mantener una buena postura corporal en todo momento", manifiesta.

"Por último, haremos abducción sentada con banda elástica, completando una única serie de 100 repeticiones. No te agobies: intenta avanzar poco a poco. Si necesitas descansar, hazlo, pero trata de alcanzar las 100 repeticiones sin detenerte por completo", expone.

El quinto ejercicio es la sentadilla frontal en máquina, donde recomienda realizar cuatro series de 12 repeticiones. El último entrenamiento es el Hip Thrust ya que es el ejercicio más efectivo para aislar y desarrollar los glúteos.