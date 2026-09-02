Javi Climent, entrenador de Ilia Topuria: "Él sabe imitar muy bien todo lo que se propone, tiene mucha habilidad para ello. Haces una combinación o un movimiento y a él enseguida le sale, he aprendido un mucho de él"

Ilia Topuria es un absoluto fuera de serie, y su entrenador de boxeo, Javi Climent, conoce mejor que casi nadie qué lo diferencia del resto. No es únicamente una cuestión de potencia: hay una capacidad muy concreta que ayuda a explicar por qué ha llegado tan lejos.

El entrenador de Topuria explica por qué es un luchador único

Hay una idea que Climent defiende por encima de todo: Topuria está ahora mismo en el mejor momento de su carrera, y se trata de un luchador que en términos de fuerza y técnica es increíblemente completo.

Dicho esto, Climent destaca tres grandes fortalezas en las que el Topuria actual sobresale con creces: striking, lucha y jiu-jitsu. Aun así, asegura que no muestra apenas punto flaco alguno en ninguna faceta.

Ilia Topuria / archivo

Esto le permite a Topuria ser un luchador verdaderamente diferencial. Porque no es simplemente una cuestión de que lance golpes potentes, que lo hace, sino que brilla especialmente por la gran cantidad de combinaciones que puede lanzar.

Climent destaca que Topuria se siente cómodo con golpes arriba y abajo, de izquierda a derecha, usa fintas... y eso es muy poco común entre luchadores, que normalmente se limitan a combinaciones potentes pero sencillas.

ilia topuria / archivo

Justamente eso hace que Topuria sea un rival tan sumamente complicado: a pesar de que sus oponentes se preparen a conciencia para un combate contra él, tiene tantos recursos distintos que es muy complicado determinar cómo va a lanzar su próximo ataque.

Pero, ¿por qué Topuria es capaz de algo así y la mayoría de luchadores no? Ahí Climent destaca una virtud muy única del hispanogeorgiano: es una esponja absoluta, lo que le permite reproducir casi al instante todo movimiento que observa.

Jon Jones, leyenda de la UFC, sobre Ilia Topuria: "No puedes mentir una vez entras en esa jaula" / Joey Sussman / Zuma Press / Euro

Si Climent lanza un golpe o usa una nueva técnica, Topuria la aprende en un abrir y cerrar de ojos. Es un talento natural que el entrenador expresa de una forma muy gráfica: "A Messi no le enseñas a jugar al fútbol y a Ilia Topuria no le enseñas a boxear".

Lo que Javi quiere enfatizar con estas palabras es que Topuria posee un talento natural para el boxeo que es imposible de enseñar. Es de esas cosas que uno simplemente tiene o no tiene, y en el caso de Topuria no solo lo tiene: es soberbio con ello.

De hecho, Climent confiesa que no solo ha tenido el placer de enseñar a Topuria sino también de aprender de él. El luchador se toma muy en serio sus entrenamientos, intercambian vídeos y hablan de técnica, y eso enriquece a ambos.

En definitiva, las palabras de Climent ayudan a explicar por qué Topuria ha progresado tan rápido. A sus cualidades físicas y técnicas se suma una facilidad extraordinaria para observar, aprender y reproducir movimientos, algo que incluso permite que la relación con su entrenador funcione en ambas direcciones.