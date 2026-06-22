Jason Momoa (46 años): "Me atiborro de comida, estoy en constante movimiento y trabajo jornadas largas. No cuento calorías"

Las críticas por su cambio físico han quedado atrás. Jason Momoa ha vuelto a acaparar titulares tras reaparecer con una imagen muy musculada durante la promoción de su último proyecto, demostrando que sigue siendo uno de los actores más en forma de la industria a sus 46 años.

El protagonista de producciones como Game of Thrones y Aquaman se encuentra promocionando "On the Roam", una serie documental de ocho episodios en la que recorre Estados Unidos para conocer a artistas, artesanos y creadores de diferentes disciplinas. Un proyecto que, según ha reconocido, supone uno de los mayores retos de su carrera por el componente personal que tiene.

"Esto soy yo. Por eso es lo más difícil que he hecho nunca, no me escondo detrás de nada, vais a ver quién soy, y me siento muy vulnerable por ello", ha explicado el actor, que asegura que esta producción le permite mostrar una faceta muy distinta a la de los personajes duros y carismáticos que le han acompañado durante años en la gran pantalla.

Momoa también ha hablado de su pasión por los viajes y la vida en la carretera, una experiencia que describe casi como una forma de meditación. "Estar en la carretera es como meditar. Saltar a esas pequeñas carreteras justo cuando el sol está en su mejor momento y sentir el viento en la cara es algo increíble", afirma.

Más allá de sus nuevos proyectos, el actor ha llamado la atención por su espectacular estado físico. Tras recibir comentarios sobre el aumento de peso que experimentó para algunos de sus trabajos más recientes, Momoa ha reaparecido luciendo unos brazos, hombros y pectorales muy desarrollados.

Sin embargo, su filosofía para mantenerse en forma dista mucho de las estrictas dietas que suelen seguir otras estrellas de Hollywood. El intérprete asegura que no basa su alimentación en contar calorías ni en restricciones constantes.

"No cuento calorías. Simplemente como de todo", explica. Según relata, su elevado gasto energético diario le permite mantener una dieta abundante sin necesidad de obsesionarse con los números. "Como quemo muchísimas calorías, simplemente como y consumo. Estoy en constante movimiento y trabajo jornadas largas".

Para Momoa, la clave está en combinar una vida muy activa con una alimentación suficiente para sostener ese ritmo. "Me atiborro de comida y luego trabajo duro. Trabajo duro, como mucho, me divierto mucho, ¡simplemente lo hago!", resume. Una filosofía basada en el movimiento constante y la actividad diaria que, al menos por ahora, parece seguir dándole resultados tanto dentro como fuera de la pantalla.