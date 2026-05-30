Jane Fonda (88 años): "Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo"

Jane Fonda (Nueva York, 1937) es actriz, escritora y autora de vídeos de aeróbic. La intérprete ha sido galardonada con dos premios Óscar a mejor actriz, cuatro Globos de Oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy.

Durante los años 1982 y 1985, Fonda fue conocida por producir y publicar varios vídeos de ejercicios físicos. Por este motivo, la leyenda viva del séptimo arte conoce la importancia de mantenerse activa y tener hábitos de vida saludable.

No obstante, la actriz de Hollywood ha tenido que adaptar y personalizar sus rutinas deportivas con el paso del tiempo. En este sentido, Fonda ha sabido disminuir la intensidad de sus entrenamientos sin dejar el deporte.

"Solía ser corredora, pero ahora me encanta caminar. Me encanta estar al aire libre en el bosque, especialmente subiendo y bajando colinas", reveló en una entrevista para la revista People en Estados Unidos.

Jane Fonda, en las instalaciones de la agencia Efe / Efe

Ahora bien, la edad no es una excusa para dejar de hacer ejercicio físico. Jane Fonda es prueba de ello, y lo explica de manera sencilla en el citado medio: "Básicamente hago todo lo que solía hacer, sólo que más lento".

"Hago ejercicio todos los días, así que es importante variar mi forma de moverme. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo", explica durante la charla con People.

Además, Fonda recuerda la importancia del descanso en el bienestar físico y mental. Así lo destacó en una entrevista para la revista Telva, donde confirmó que duerme "nueve horas cada noche, el descanso es clave para mí".

De esta forma, la artista señala en su blog personal que prefiere levantarse temprano y aprovechar la jornada: "Estoy acostumbrada a levantarme a las 5:30, así que no pasa nada... excepto dormirme a las 20:00. Sí, es cierto, me acuesto temprano. Bueno, normalmente no a las 20:00, sino más bien entre las 21:00 y las 21:30".