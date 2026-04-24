Jane Fonda, actriz (88 años): así entrena cada día para mantenerse fuerte

A sus 88 años, Jane Fonda es un claro ejemplo de que la edad no debe ser un impedimento para mantener un estilo de vida saludable. Y así lo ha revelado confirmando la que se trata de una rutina que le permite cuidar su físico en la mejor de las condiciones.

Las 3 claves de Jane Fonda para seguir en forma a los 88 años

La veterana actriz asegura que sigue un estilo de vida activo gracias a una rutina que gira en torno a 3 conceptos: constancia, adaptación y descanso. Y todo empieza por levantarse a las 05:30 de la mañana y hacer ejercicio todos los días.

Jane Fonda señala que en su caso, alterna entrenamientos que le permiten fortalecer la parte superior e inferior de su cuerpo. Pero sobre todo destaca que la clave a medida que se ha hecho mayor ha sido entender que no tenía que entrenar como cuando era joven.

Con el tiempo ha adaptado su actividad física; por ejemplo, ha reducido la intensidad de sus entrenamiento y a su vez ha cambiado el hecho de salir a correr por realizar caminatas libres, en particular en entornos naturales.

Jane Fonda, en Cannes. / Reuters

La filosofía de vida de la actriz es bien clara: la idea es seguir haciendo lo mismo que hacía antes, pero más despacio. Al fin y al cabo, considera que es primordial escuchar al cuerpo de uno mismo para entender qué es lo que realmente se requiere en el momento.

Por ello, en una rutina basada en la salud, no puede faltar un descanso adecuado. Es por eso mismo que la actriz de 88 años se va cada día a dormir entre las 09:00 y las 09:30 de la noche, buscando así 9 horas de sueño de forma constante.

Y es precisamente ese sueño controlado lo que hace que Jane Fonda pueda cumplir con su exigente agenda cada día. Al fin y al cabo, sin ese descanso no podría rendir debidamente en sus madrugones y rutinas físicas.

En definitiva, lo que la actriz defiende es que no hay que abandonar el ejercicio según se cumplen años, sino adaptarlo a las necesidades y capacidades físicas de la persona. Jane Fonda no entrena más que antes: entrena mejor.