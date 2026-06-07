LONGEVIDAD
Jana Fernández, experta en longevidad: "Las mujeres tienen que empezar a hacer entrenamiento de fuerza. Zumba fenomenal, pero tienes que hacer pesas"
La divulgadora explica que trabajar la musculatura con pesas no solo ayuda a ganar fuerza, sino que también es clave para preservar la salud, la movilidad y la calidad de vida con el paso de los años
Durante años, actividades como caminar, bailar o hacer clases dirigidas han sido las opciones más habituales para mantenerse activo. Sin embargo, cada vez más expertos insisten en que hay un hábito que no debería faltar, especialmente a partir de cierta edad: el entrenamiento de fuerza.
La divulgadora especializada en longevidad Jana Fernández explica que este tipo de ejercicio no está reservado para deportistas o personas que buscan ganar músculo.
El ejercicio de fuerza es clave
Al contrario, considera que es una herramienta fundamental para cuidar la salud a largo plazo, mantener la autonomía y combatir la pérdida de masa muscular que se produce con el paso de los años.
Aunque actividades como el baile o el ejercicio cardiovascular aportan beneficios evidentes, Fernández recuerda que no sustituyen el trabajo de fuerza.
Incorporar ejercicios con pesas, máquinas o incluso con el propio peso corporal puede marcar una gran diferencia en aspectos como la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida.
El mensaje es claro: moverse es importante, pero desarrollar fuerza también debería formar parte de cualquier rutina de ejercicio orientada a la salud y al envejecimiento saludable.
De lo contrario, vamos a provocar que nuestro envejecimiento sea peor de lo esperado y no tengamos algo que realmente deseamos. Por eso mismo, debemos de hacer caso a personas expertas como el caso de Jana Fernández.
- Marc Casadó ya ha decidido
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Multas entre 600 y 12.000 euros para los conductores que repostan a 1 euro el litro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Míchel le puede hacer un favor al Barça con Ter Stegen
- Elecciones del Real Madrid, en directo: escrutinio de votos y resultados de Florentino y Enrique Riquelme, en vivo
- Mateu Alemany prepara una venta dolorosa: los candidatos a abandonar el Atlético de Madrid
- UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
- Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones