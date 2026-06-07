Jana Fernández, experta en longevidad: "Las mujeres tienen que empezar a hacer entrenamiento de fuerza. Zumba fenomenal, pero tienes que hacer pesas"

Durante años, actividades como caminar, bailar o hacer clases dirigidas han sido las opciones más habituales para mantenerse activo. Sin embargo, cada vez más expertos insisten en que hay un hábito que no debería faltar, especialmente a partir de cierta edad: el entrenamiento de fuerza.

La divulgadora especializada en longevidad Jana Fernández explica que este tipo de ejercicio no está reservado para deportistas o personas que buscan ganar músculo.

El ejercicio de fuerza es clave

Al contrario, considera que es una herramienta fundamental para cuidar la salud a largo plazo, mantener la autonomía y combatir la pérdida de masa muscular que se produce con el paso de los años.

Aunque actividades como el baile o el ejercicio cardiovascular aportan beneficios evidentes, Fernández recuerda que no sustituyen el trabajo de fuerza.

Incorporar ejercicios con pesas, máquinas o incluso con el propio peso corporal puede marcar una gran diferencia en aspectos como la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida.

Mujer haciendo ejercicios de fuerza / SPORT

El mensaje es claro: moverse es importante, pero desarrollar fuerza también debería formar parte de cualquier rutina de ejercicio orientada a la salud y al envejecimiento saludable.

De lo contrario, vamos a provocar que nuestro envejecimiento sea peor de lo esperado y no tengamos algo que realmente deseamos. Por eso mismo, debemos de hacer caso a personas expertas como el caso de Jana Fernández.