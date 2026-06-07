Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Real MadridResultados elecciones Real MadridCarrera F1Carrera MotoGPA qué hora terminan elecciones MadridFinal Roland GarrosHorario Europa - CeltaGuardiolaMateu AlemanyPlayoffs Liga EndesaHorarios Playoffs ascenso PrimeraBarça - Bidasoa HorarioNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesTopuriaCuándo juega EspañaNoticias BarçaCuándo pelea TopuriaMultas Guardia CivilParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

LONGEVIDAD

Jana Fernández, experta en longevidad: "Las mujeres tienen que empezar a hacer entrenamiento de fuerza. Zumba fenomenal, pero tienes que hacer pesas"

La divulgadora explica que trabajar la musculatura con pesas no solo ayuda a ganar fuerza, sino que también es clave para preservar la salud, la movilidad y la calidad de vida con el paso de los años

Una mujer realizando ejercicios de fuerza

Una mujer realizando ejercicios de fuerza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Durante años, actividades como caminar, bailar o hacer clases dirigidas han sido las opciones más habituales para mantenerse activo. Sin embargo, cada vez más expertos insisten en que hay un hábito que no debería faltar, especialmente a partir de cierta edad: el entrenamiento de fuerza.

La divulgadora especializada en longevidad Jana Fernández explica que este tipo de ejercicio no está reservado para deportistas o personas que buscan ganar músculo.

El ejercicio de fuerza es clave

Al contrario, considera que es una herramienta fundamental para cuidar la salud a largo plazo, mantener la autonomía y combatir la pérdida de masa muscular que se produce con el paso de los años.

Aunque actividades como el baile o el ejercicio cardiovascular aportan beneficios evidentes, Fernández recuerda que no sustituyen el trabajo de fuerza.

Incorporar ejercicios con pesas, máquinas o incluso con el propio peso corporal puede marcar una gran diferencia en aspectos como la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida.

Mujer haciendo ejercicios de fuerza

Mujer haciendo ejercicios de fuerza / SPORT

El mensaje es claro: moverse es importante, pero desarrollar fuerza también debería formar parte de cualquier rutina de ejercicio orientada a la salud y al envejecimiento saludable.

Noticias relacionadas y más

De lo contrario, vamos a provocar que nuestro envejecimiento sea peor de lo esperado y no tengamos algo que realmente deseamos. Por eso mismo, debemos de hacer caso a personas expertas como el caso de Jana Fernández.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Marc Casadó ya ha decidido
  2. Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
  3. Multas entre 600 y 12.000 euros para los conductores que repostan a 1 euro el litro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Míchel le puede hacer un favor al Barça con Ter Stegen
  5. Elecciones del Real Madrid, en directo: escrutinio de votos y resultados de Florentino y Enrique Riquelme, en vivo
  6. Mateu Alemany prepara una venta dolorosa: los candidatos a abandonar el Atlético de Madrid
  7. UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
  8. Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Lo que no se vio del Gran Premio de Hungría: un trofeo 'roto', una carrera de patinetes y un plato de pasta con kétchup

Lo que no se vio del Gran Premio de Hungría: un trofeo 'roto', una carrera de patinetes y un plato de pasta con kétchup

Jana Fernández, experta en longevidad: "Las mujeres tienen que empezar a hacer entrenamiento de fuerza. Zumba fenomenal, pero tienes que hacer pesas"

Jana Fernández, experta en longevidad: "Las mujeres tienen que empezar a hacer entrenamiento de fuerza. Zumba fenomenal, pero tienes que hacer pesas"

Nielsen y Dika Mem lideran la exhibición del Barça en su 13ª Copa del Rey seguida

Nielsen y Dika Mem lideran la exhibición del Barça en su 13ª Copa del Rey seguida

¿Cuándo se juega la Final Four de la Champions League de balonmano 2026? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

¿Cuándo se juega la Final Four de la Champions League de balonmano 2026? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

Los años no marchitan su magia: el increíble gol de Rivaldo con las leyendas del Barça

¡El Dibu haciendo de las suyas! Esta vez, se infiltra entre los fotógrafos...

Baskonia - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Baskonia - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo