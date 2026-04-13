Jan Torrella vuela en Oviedo y lidera otro título de Catalunya en el nacional de trail running

Oviedo respondió al cartel de gran cita nacional y dejó un Campeonato de España de trail running por Federaciones Autonómicas sin sobresaltos en la clasificación colectiva, pero sí con actuaciones de mucho nivel en las carreras individuales. Catalunya, en categoría masculina, y la Comunidad Valenciana, en femenina, revalidaron el título en una mañana de montaña, sol y exigencia en los alrededores de la capital asturiana, con un recorrido duro y muy reconocible por sus dos ascensos al Cristo del Monte Naranco.

La prueba absoluta arrancó a las diez de la mañana con cielo completamente despejado y una temperatura de apenas 7 grados en la salida. Por delante, 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, un trazado selectivo desde los primeros compases y con el temido "Muro" como uno de los puntos decisivos del campeonato: 350 metros de longitud, 128 de desnivel y rampas de hasta el 38,4 %. Un escenario perfecto para medir piernas, técnica y capacidad de sufrimiento.

En hombres, la carrera quedó muy pronto marcada por la ambición de Jan Torrella. El corredor catalán salió con una fuerza descomunal, tomó la cabeza desde el primer instante y estiró el grupo por las calles y rampas iniciales antes de entrar en los caminos de tierra. A su estela aparecían nombres de mucho peso como Diego Menéndez, muy motivado al competir en casa, Andreu Blanes, campeón individual el pasado año, e Ibai Larrea, mientras Javier Gutiérrez trataba de no perder comba en el primer tramo.

Jan Torrella lideró toda la prueba masculina en Oviedo / RFEA | José Miguel Muñoz

El primer gran golpe lo dio Torrella en la subida al Naranco. Coronó en primera posición y dejó la sensación de ir un punto por encima del resto, subiendo prácticamente sin detenerse mientras varios de sus perseguidores tenían que alternar tramos andando. En el control del Pico Paisano (4,8 km) ya mandaba con 37 segundos sobre Blanes y 43 respecto a Larrea. Desde ahí, la carrera entró en un terreno ideal para agrandar diferencias: bajadas técnicas, bosque y senderos revirados. Torrella no aflojó.

Torrella, Larrea y Menéndez, el podio msaculino

La situación quedó todavía más clara en el segundo paso por el Cristo del Naranco. El catalán seguía ampliando la renta, con un minuto sobre Larrea, ya segundo, mientras Blanes se descolgaba por problemas en la bajada y Javier Gutiérrez resistía como podía. La bajada final hacia el colegio Loyola PP Escolapios, punto de meta, fue la confirmación de su exhibición. Torrella ganó en solitario con 1:31:02, con sonrisa amplia y sensación de control absoluto. Ibai Larrea fue segundo con 1:32:29 y Diego Menéndez, empujado por correr en Asturias, cerró el podio con 1:35:48. Blanes, uno de los nombres más esperados del día, acabó pagando su bajón y terminó 24º.

Jan Torrella cruzando la meta con la bandera catalana / RFEA | José Miguel Muñoz

Ese rendimiento individual sostuvo también el éxito colectivo catalán. Catalunya se llevó el título por Federaciones con 4:46:56, por delante de Asturias (4:54:18) y País Vasco (5:00:47), en una clasificación que reflejó la profundidad y regularidad del bloque.

María Fuentes y la Comunitat Valenciana reinan en la cita femenina

La carrera femenina tuvo un desarrollo más abierto, al menos durante buena parte del recorrido. Claudia Corral fue la primera en asumir el mando, aunque siempre con María Fuentes muy cerca. En el paso por Pico Paisano, la ventaja de Corral era de apenas 18 segundos, una diferencia mínima para una carrera de este perfil. Con el paso de los kilómetros, Fuentes fue recortando hasta enlazar con la líder, y ambas compartieron cabeza durante varios tramos, mientras María La Chica se mantenía a casi dos minutos y Júlia Font intentaba seguir en la pelea.

Pero el desenlace terminó premiando la solvencia de la valenciana. María Fuentes volvió a demostrar su fortaleza en las bajadas y seleccionó definitivamente la carrera en el tramo final para imponerse con 1:45:16. Claudia Corral fue segunda con 1:46:47 tras una actuación muy consistente, y María La Chica completó el podio con 1:48:59. En la clasificación por equipos, la Comunidad Valenciana repitió corona con 5:39:57, seguida de Catalunya (5:44:23) y País Vasco (6:03:37).

María La Chica, María Fuentes y Claudia Corral, el podio femenino / RFEA | José Miguel Muñoz

La jornada también dejó campeones en categorías inferiores. En sub23, con un recorrido de 13 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo, vencieron Marcos López, por Murcia, y Emma Méndez, por Galicia, mientras los títulos por equipos fueron para Comunidad Valenciana en hombres y Extremadura en mujeres. En promoción, sobre 8,2 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo, se impusieron Yeray Hernández, de Andalucía, y Sandra González, de Galicia, con triunfo por equipos para Catalunya tanto en hombres como en mujeres.

Además, la cita de Oviedo tuvo un premio añadido. Los primeros clasificados masculino y femenino de la carrera absoluta y de la categoría promoción logran la preselección directa para el Europeo, siempre que cumplan el resto de criterios fijados por el Área Deportiva de la RFEA.