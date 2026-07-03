La SKY del Val d'Aran by UTMB 2026 estrena recorrido con Jan Torrella como candidato al título

La SKY del Val d'Aran by UTMB 2026 llega al sábado con novedades importantes en su cartel. La carrera de montaña que se disputa en el Pla de Beret estrena recorrido este año, con 18 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo que salen a las 10:00 horas y regresan al mismo punto después de un trazado que asciende hasta el Tuc deth Dossau con paso por los lagos de Baciver y Clòt der Os, uno de los paisajes más espectaculares del Pirineo aranés.

La previsión de llegada del primer corredor se sitúa en apenas 1 hora y 15 minutos, lo que convierte a la SKY en la prueba más explosiva y veloz de toda la semana.

El nuevo recorrido de la SKY en Val d'Aran / UTMB

Pero la gran noticia del campo de salida masculino no es el recorrido. Son las bajas de última hora de Cesare Maestri (ITA, Index 923) y Alex García (ESP, 911), los dos corredores que llegaban como principales favoritos según las listas previas. Sus ausencias reconfiguran completamente el escenario competitivo y abren una puerta enorme para el corredor que queda ahora al frente del cartel: el catalán Jan Torrella.

Jan Torrella, solo ante el Pirineo

El atleta de Bagà, del equipo Salomon, llega con un UTMB Index de 900 y una diferencia de más de 70 puntos sobre el siguiente clasificado, lo que le convierte en favorito con muy pocas dudas sobre el papel. Torrella, que llega en un estado de forma excelente tras proclamarse campeón de Europa de Up&Down, lo tiene todo de cara para ganar esta prueba y conseguir una buena marca.

Jan Torrella entrando en meta en Ledro / GTWS / KOASTAL FOREST

A su alrededor, el campo es casi completamente español: Marcos López (827, Open Team), Lleir Barcons (827, Wild Trail Project) y Ángel Fernández (816, Open Team) completan el bloque nacional, con el francés Julien Boyer (805, Nike ACG) como único representante extranjero en la zona alta. Una SKY masculina con acento catalán y español de principio a fin.

Bonzi, favorita tras la baja de Font

En categoría femenina, la situación es similar. La baja de Júlia Font (ESP, Index 765), que habría sido la gran rival de la favorita, deja a la italiana Vivien Bonzi (767) con una ventaja considerable sobre el resto del campo. Bonzi, corredora con experiencia internacional en skyrunning, se enfrentará a un elenco mayoritariamente español: Carrodilla Cabestre (716), Núria Tàrrago (700, Team Hoka Spain & Buff), Nuria Llanso (692) y Judith Soriano (638) forman la segunda línea nacional.

Soriano merece una mención especial: doble campeona de la SKY Promesas en 2024 y 2025, da el salto esta temporada a la categoría absoluta en el mismo escenario donde construyó su palmarés juvenil.

Núria Llansó, una de las estrellas emergentes del trail en España / SALOMON

La SKY comparte jornada con el Trail Festival Baqueira Beret, que arranca a las 9:30 horas en el Pla de Beret con carreras infantiles, la Corsa des Sanglièrs de 5 kilómetros para jóvenes de 6 a 16 años y la nueva Family Race, en la que adultos y niños recorren juntos el circuito.

La ceremonia de premios de la SKY se celebrará a las 12:30 horas en el mismo Pla de Beret, con el vermut de Beret a las 13:00h como cierre tradicional de una mañana que cada año reúne a cientos de familias en uno de los rincones más bonitos del Valle.

Noticias relacionadas

Con 2 Running Stones y acceso al circuito UTMB World Series, la SKY es además la prueba en la que compiten los 85 jóvenes de la SKY Promesas, récord histórico de participación desde los 22 inscritos de la primera edición en 2022, con salida a las 9:30 horas. E