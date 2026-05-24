Jan Torrella, séptimo en Ledro y mejor europeo: España asoma en las Golden Trail World Series

El Ledro Sky Trentino tenía todo para ser una carrera de trámite después de la explosión que fue Zegama. Pero el trail de élite no entiende de semanas de transición, y este domingo el Valle di Ledro, en el Trentino italiano, volvió a demostrar por qué la Golden Trail World Series es el circuito más exigente del planeta.

Jan Torrella fue el gran protagonista español. El corredor de Bagà, del equipo Salomon, terminó séptimo con 2:01:34 y se convirtió en el primer europeo en cruzar la línea de meta masculina. En una prueba donde los seis primeros puestos fueron para corredores keniatas o para el marroquí Elazzaoui, colarse en ese grupo tiene un valor enorme.

Torrella, doble campeón de España de trail y uno de los talentos más en forma del circuito nacional, viene de una progresión sostenida que empieza a tener traducción directa en el escenario internacional. Este séptimo puesto en una prueba GTWS es su mejor resultado en el circuito y una señal de que el salto definitivo a la élite mundial está más cerca que nunca.

La salida masculina de las Golden en Ledro / GTWS / KOASTAL FOREST

A cuatro posiciones de él, Alain Santamaría (X-Bionic Integrity) se quedó a las puertas del top 10 con un undécimo puesto en 2:05:20. Alain también estuvo la pasada Zegama en la línea de salida de Zegama, así que doble mérito este resultado. Dos españoles en el top 11 de una prueba del circuito más competitivo del mundo es un dato que no debe pasar desapercibido.

Elhousine volvió a ganar tras Zegama

En lo más alto del podio, Elhousine Elazzaoui escribió una página de historia personal. El marroquí de NNormal ganó en 1:55:48 su segunda prueba GTWS en siete días, una semana después de llevarse Zegama. Nadie en el circuito reciente encadena victorias con esta facilidad y este margen.

Segundo fue el keniata Philemon Ombogo Kiriago (1:57:07) y tercero, también keniata, Michael Selelo Saoli (1:57:11), ambos del equipo Run2Gether On Trail.

El top 5 masculino en Ledro / GTWS / KOASTAL FOREST

El recorrido, 21,5 kilómetros y 1.777 metros de desnivel positivo entre las crestas del Senter de le Greste, con subidas técnicas, cimas por encima de los 2.000 metros y tramos que cruzan trincheras de la Primera Guerra Mundial, es una de las pruebas más espectaculares de todo el calendario.

Kimutai, sin rival en la prueba femenina

En femenino, la keniata Caroline Kimutai (Salomon) se impuso con autoridad en 2:15:48, seguida de la rumana Madalina Florea (2:17:52) y de la también keniata Joyce Muthoni Njeru (2:21:54).

El top5 femenino en Ledro / GTWS / KOASTAL FOREST

En clave española, el femenino también dejó presencia nacional en Ledro. Estel Roig (Scott) fue la primera española en cruzar la meta, duodécima con 2:33:16.

La joven catalana Gabriela Lasalle (Nike ACG), de solo sumó otro resultado de mérito con un decimoquinto puesto en 2:39:41, y Naiara Irigoyen (X-Bionic Integrity), una de las veteranas más respetadas del circuito nacional, cerró el top 16 con 2:40:00, a apenas 19 segundos de Lasalle.

La carrera reservó además uno de los momentos del año: con las mujeres saliendo 20 minutos antes que los hombres, Elazzaoui llegó a meta en el mismo instante que Kimutai. El ganador masculino "cazando" a la líder femenina justo en la línea de llegada, juntos, una imagen que resume perfectamente el nivel de esta edición.

Elhousine Elazzaoui y Caroline Kimutai cruzando la meta juntos en Ledro / GTWS / KOASTAL FOREST

Quebec, la próxima parada de las Golden

El circuito no para. Tras este doble arranque europeo con Zegama y Ledro, la GTWS 2026 tiene por delante seis pruebas más repartidas en tres continentes. La siguiente cita será el 5 de julio en Canadá, con el debut histórico del Quebec Mega Trail (32 km / +1.450 m), primera vez que el circuito pisa tierra americana.

Después llegará el regreso a Europa: el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail en Austria el 1 de agosto y, una semana después, la cita que muchos consideran la catedral del trail, Sierre-Zinal (Suiza, 8 de agosto), la única prueba presente en todas las ediciones del circuito desde su creación.

La recta final mirará a Asia: Myoko Trail en Japón el 20 de septiembre, la Jinshanling Great Wall Trail Race en China el 27 de septiembre y, como colofón, la Gran Final en Muju Trail (Corea del Sur) los días 24 y 25 de octubre.

Con Elazzaoui ya líder del ranking y Torrella con la confianza de haber medido sus fuerzas con los mejores del mundo, el trail español tiene razones para seguir de cerca lo que queda de temporada.