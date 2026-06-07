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TRAIL RUNNING

Jan Torrella hace historia: primer español campeón de Europa en Up&Down, y España cierra con nueve medallas en Eslovenia

El catalán dominó con autoridad los 13 kilómetros de Kamnik y se convierte en el primer español en ganar este título en las tres ediciones celebradas. Sofía Rubio suma el bronce sub-20, plata femenina absoluta por equipos

Jan Torrella, campeón de Europa

Jan Torrella, campeón de Europa / RFEA | José Miguel Muñoz

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David Boti

David Boti

Barcelona

Jan Torrella es campeón de Europa. El catalán cerró este domingo el Campeonato de Europa Off-Road de Ljubljana-Kamnik con el mayor éxito de su carrera: el oro en la modalidad Up&Down sobre 13 kilómetros y 825 metros de desnivel positivo por las calles y senderos de Kamnik. Una victoria construida de menos a más, con una remontada en los descensos que fue pura exhibición técnica y que le permitió cruzar la meta con 1:00:09, casi un minuto por delante del suizo Dominik Rolli.

En los primeros kilómetros era el valenciano Andreu Blanes quien llevaba el peso español en el grupo de cabeza, junto a Rolli, el noruego Buddge y el sueco Engdahl. Cuando Blanes acusó problemas respiratorios y comenzó a ceder, Torrella conectó con los líderes en el inicio de los descensos hasta marcharse solo y convetirse en el primer español que gana este título en las tres ediciones celebradas hasta la fecha.

Alex García llegó décimo con 1:03:00 y Manuel Merillas fue 27º para completar el trío que dio a España el bronce por equipos con 38 puntos. Italia se proclamó campeona (20) y Suiza fue plata (26). Blanes, agotado tras su esfuerzo inicial, acabó 54º.

La jornada no fue solo de Torrella. El equipo femenino absoluto libró una batalla épica por el oro por equipos que se decidió en los detalles. Claudia Corral fue quinta, la mejor actuación internacional de su carrera, María Fuentes acabó octava y Laura Figueiredo 14ª. España y Suiza empataron a 27 puntos, pero el mejor tercer puesto suizo (11ª frente a la 14ª española) dio el oro a las helvéticas. Plata para España, merecida y dolorosa a partes iguales.

En sub-20 femenina, Sofía Rubio protagonizó una bajada final memorable. La madrileña, debutante en este Europeo, fue recortando segundo a segundo la ventaja de la suiza Good hasta superarla antes de entrar en Kamnik. Bronce con 29:16, a siete segundos de la plata. El equipo sub-20 femenino sumó además la plata por equipos. En sub-20 masculino, España fue cuarta con 29 puntos, a uno solo del bronce de Gran Bretaña.

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Nueve medallas en total: tres individuales y seis por equipos. Solo una menos que en El Paso 2022.

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