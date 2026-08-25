Jan Torrella, en el podio de la ETC del UTMB 2026

La ETC, el formato corto e intenso de 15 kilómetros y 1.200 metros de desnivel que abre el calendario de carreras cronometradas de la semana, dejó a Jan Torrella en el podio masculino, tercero con un tiempo de 1:20:40. La victoria masculina fue para el estadounidense Taylor Stack, que firmó 1:19:23 tras liderar la carrera desde los compases iniciales

El propio Stack explicó después lo exigente que le resultó un recorrido que no conocía: "Nunca había corrido antes este circuito. Me gusta mucho este tipo de carrera, muy intensa, muy agresiva y muy rápida. Sentí que estaba al límite desde el principio, en una primera subida que era realmente empinada. Apenas hubo oportunidad de aflojar o recuperar", relató.

Por detrás de Stack, Romain Discher (FRA) fue segundo a 50 segundos, con Torrella completando el podio a 1:17 del ganador, uno de los mejores resultados españoles en esta carrera junto a la propia victoria de Alain Santamaría el año pasado y la de Jan Margarit en 2022, año inaugural.

Jan Torrella, Taylor Stack y Romain Discher, los mejores en la meta de la ETC / UTMB

Ibai Larrea (10º), Marcos Villamuera (11º), Eloy Martínez Faro (13º) y Adrián Ivars (15º) completaron un top-15 masculino con cinco corredores españoles, y la representación se prolongó hasta bien entrada la clasificación general, con nombres como Roger Comellas, Álvaro Osanz, Lluir Barcons o Aniol Pujiula colándose también entre los treinta primeros.

3 — Jan Torrella — 1:20:40 (+1:17)

10 — Ibai Larrea — 1:23:54 (+4:31)

11 — Marcos Villamuera — 1:25:02 (+5:39)

13 — Eloy Martínez — 1:25:12 (+5:49)

15 — Adrian Ivars — 1:25:28 (+6:05)

23 — Roger Comellas — 1:28:32 (+9:09)

27 — Álvaro Osanz — 1:29:26 (+10:03)

28 — Lleïr Barcons — 1:29:27 (+10:04)

30 — Aniol Pujiula — 1:31:00 (+11:37)

35 — Alejandro Garrido — 1:33:03 (+13:40)

Dalia Alonso quinta y Gabriela Lasalle, séptima

En categoría femenina, la victoria fue para Marie Nivet con un tiempo de 1:34:20, por delante de Axelle Genoud y Vivien Bonzi. La mejor española fue Dalia Alonso, quinta de su categoría con 1:40:50, seguida de Gabriela Lasalle (7ª) y Emma Méndez (8ª), con hasta diez españolas en el top40, un dato que confirma la profundidad del trail femenino español.

5 — Dalia Alonso Pedreño — 1:40:50 7 — Gabriela Lasalle — 1:42:00 8 — Emma Méndez Martínez — 1:42:27 12 — Claudia Corral Hodar — 1:44:38 13 — Ana Hernández — 1:45:00 14 — Carrodilla Cabestre — 1:45:09 27 — Paula López — 1:55:49 32 — Ane Elzaurdia Mentaberri — 1:58:34 33 — Vanessa Caba Machado — 1:58:52 37 — Leire Jaén — 2:03:03

Más allá de los resultados, el día dejó también una de esas historias que explican por qué el UTMB se ha convertido en algo más que una simple competición. Entre los participantes de la ETC corrió María Petit, atleta catalana del Team Adaptive que perdió la vista a los 17 años tras un accidente de moto. Petit afrontó los 15 kilómetros y el desnivel más exigente de toda la semana UTMB guiada por una barra y dos guías, que actuaron como su particular "sistema de dirección" en los tramos más técnicos del recorrido, indicándole en todo momento por dónde pisar. Su presencia en la línea de salida, y su finisher en un circuito que ni siquiera los corredores videntes describen como sencillo, fue uno de los momentos más comentados de la jornada.

Con la ETC y la YCC ya en el casillero, la semana UTMB coge impulso. La siguiente cita es la OCC, que sale este jueves a las 08:15 desde Orsières, con Alain Santamaría y Sara Alonso como principales bazas españolas tras la baja de última hora de Tove Alexandersson en categoría femenina.