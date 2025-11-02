Jan Torrella y Núria Tarragó hacen historia en la CDA de Mallorca

El Mallorca by UTMB 2025 se despidió por todo lo alto con una jornada de trail que se tiñó con un claro acento catalán. En la Camí de s'Arxiduc (CDA), última prueba del festival balear, los catalanes Jan Torrella y Núria Tarragó firmaron una doble victoria brillante confirmando su papel de favoritos.

La CDA, con sus 26,6 kilómetros y 1.086 metros de desnivel positivo, partía desde Valldemossa y llegaba a Port de Sóller, un recorrido tan espectacular como exigente que coronó al de Salomon con autoridad.

El corredor de Bagà se fue solo desde el primer kilómetro con un ritmo altísismo y detuvo el cronómetro en 1h56:19, imponiendo un ritmo demoledor desde las primeras rampas del Puig Cargolí y manteniendo el liderato hasta la meta.

"Ganar aquí ha sido un plaer. En ningún momento de la carrera me he sentido solo. Los ánimos de la gente han sido increíbles y el paisaje me ha encantado. Terreno muy técnico, ha habido momentos que quería que se acabase la última bajada. Mallorca y su gente son brutales", aseguraba el catalán en meta.

Le acompañaron en el podio el valenciano Álvaro García, que llegó a casi nueve minutos de Jan y pasó de la cuarta plaza a la segunda en la parte final, y el mallorquín Damià Ramis, que completaron una jornada de dominio total nacional.

El top-5 lo cerraron el australiano Billy Curtis y el balear Juan Navarro, con todos ellos por debajo de las 2h10, confirmando el alto nivel competitivo de esta edición.

El podio masculino de la CDA 2025 / UTMB IBERIA

Núria Tarragó se impone en un final ajustado

En categoría femenina, la alegría volvió a ser local. La catalana Núria Tarragó Clop se impuso con un tiempo de 2h26:54. En un final ajustado, la catalana entró en meta 36 segundos por delante de la húngara Eszter Csillag.

Àngels Llobera completó el podio femenino entrando a nueve minutode Tarragó. Sònia Amor fue cuarta y Hannah Arlom, de Alemania, completó el top-5.

Csillag, Tarragó y Llobera, el podio femenino de la CDA de 2025 / UTMB IBERIA

Más allá de los resultados, la jornada fue una auténtica fiesta deportiva. El ambiente en Port de Sóller fue espectacular, con centenares de aficionados recibiendo a los corredores entre aplausos y música en directo. El sol no acompañó no acompañó como en las jornadas anteriores, pero no impidió que se viviera una jornada dominical espectacular.

El Mallorca by UTMB baja el telón y se consolida así como una de las citas más destacadas del calendario internacional. La impecable organización, la implicación institucional y el entusiasmo de la ciudadanía han convertido esta segunda edición en un éxito total, dejando la sensación de que el trail ha encontrado en la Serra de Tramuntana su escenario perfecto.