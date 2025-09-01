Jan Torrella, el catalán que sueña con el Mundial de trail de Canfranc

A sus 21 años recién cumplidos, Jan Torrella se ha convertido en una de las grandes esperanzas del trail running español. El corredor catalán, natural de Bagà, repite este 2025 como campeón de España absoluto de Carreras de Montaña en la modalidad Classic, después de subir también al podio en la Subida Vertical. Una doble condición que volverá a poner a prueba en el Mundial de Mountain y Trail Running de Canfranc-Pirineos, donde disputará ambas disciplinas en su tercer campeonato universal consecutivo.

El caso de Torrella es singular: apenas lleva cuatro años compitiendo en el trail y ya se ha asentado entre los mejores absolutos del país. La pasada temporada firmó un histórico doblete (Vertical y Classic) en su primer año como sub23, confirmando que no es solo una promesa, sino un valor consolidado del presente.

"Este año fui al campeonato de España consciente de que el nivel era muy alto, pero desde el inicio de la temporada tenía el objetivo de competir las dos pruebas con vistas al Mundial. Iba muy bien preparado, aunque no quería presionarme con hacer el doblete otra vez. Yo cuando voy con presión compito peor", explica.

Su versatilidad es evidente, aunque admite cierta preferencia por la Classic. "Me gusta quizá más por las bajadas, pero si estás bien para esa prueba también lo estás en las subidas. Nosotros preferimos ser polivalentes y defendernos bien en las dos disciplinas". En el reciente campeonato, el vertical le sirvió como activación para brillar al día siguiente. "Me encontré un poco dormido, pero me sirvió para soltar presión. Al día siguiente estaba mucho más relajado y con ganas de competir. Ese día todo salió bien".

La temporada ha ido en la dirección correcta, salvo un tropiezo en la Media Maratón de Chamonix en julio por un virus. En Font Romeu acumuló semanas de entrenamientos de altura, aunque una molestia en la espalda le obligó a parar de correr y priorizar la bicicleta. "He tenido que dejar de correr unas semanas, pero soy un atleta que mantiene bien la forma con la bici. No necesito muchos kilómetros corriendo para estar bien", señala, agradeciendo el trabajo de su entrenador Albert Pérez y del fisiólogo Aitor Viribay.

Su objetivo en el Mundial de Canfranc

El objetivo en Canfranc está claro: "Estoy muy motivado y creo que tengo más opciones en la Classic, aunque haré las dos carreras. Sé que se saldrá muy rápido y mi idea es comparar el tiempo que haga con el del Campeonato de España".

Sobre los circuitos, Torrella sonríe: "El Vertical me encanta, es corredero y con una pala final muy empinada. Tengo más problemas en terrenos demasiado técnicos. Y el Classic será una de las carreras más rápidas en las que haya estado nunca, con zonas de llano, subidas no tan empinadas y bajadas donde se puede ir muy rápido. Lo estoy preparando con series más planas para ganar velocidad".