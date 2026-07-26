Jan Torrella y Malen Osa lideran la expedición española en el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail

El trail español tiene una nueva cita en el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail, cuarta prueba del calendario 2026 de la Golden Trail World Series. Al menos catorce corredores nacionales figuran en la lista de salida del 1 de agosto en el valle de Pitztal, repartidos entre distintas marcas y clubes.

Jan Torrella, del equipo Salomon, encabeza la representación masculina tras un inicio de temporada notable, en el que ya se ha dejado ver en pruebas de referencia del calendario internacional.

Junto al campeón de Europa de Up&Down estarán Alain Santamaría, Lluís Puigvert, Ïu Net, Nico Molina, Ibai Larrea y Mario Fernandez. La cita masculina empezará a las 11:50 horas (CEST).

En la prueba femenina, que arrancará 11:30 horas (CEST), España también presenta un bloque competitivo con nombres como Malen Osa, Estel Roig, Gabriela Lasalle, Naiara Irigoyen y Carrodilla Cabestre, entre otras.

Malen Osa celebrando su victoria en Lavaredo 50K / UTMB

Kenia y Elhousine, los rivales

Kenia también hará acto de presencia en el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail, con un quinteto masculino de perfil netamente africano. Michael Selelo Saoli, Ezekiel Rutto, Ephantus Mwangi Njeri y Patrick Kipngeno, los cuatro bajo el equipo run2gether On Trail, competirán junto a Nashon Kiplimo (Salomon), en una expedición que confirma el creciente interés del trail keniano por el circuito europeo de la Golden Trail World Series.

La lista de inscritos suma además otro nombre de peso: Elhousine Elazzaoui, corredor marroquí que llega a Austria como uno de los grandes referentes del trail internacional tras su triunfo en Zegama-Aizkorri, donde revalidó título. Su presencia en Pitztal añade otro punto de máxima exigencia a la carrera por el podio masculino.

La cita austríaca, con su trazado de 23,5 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo entre los alrededores del Rifflsee y el Grubenkopf, se perfila como un termómetro más de la temporada para el trail español, en un calendario que sigue reforzando su presencia en el circuito internacional. La organización confirmará en los próximos días la lista definitiva de salida, aunque todo apunta a que la representación será una de las más numerosas e internacionales de la prueba.

La salida de la Pitz Alpine Glacier Trail en 2025 / GTWS

Respecto a la clasificación general, Elazzaoui sigue líder con 600 puntos, apoyado en sus victorias en Zegama y Ledro, pese a ser cuarto en Québec. Le siguen Kiriago, segundo con 424 puntos, y Bogdan, tercero con 377 puntos.

En la femenina, Madalina Florea es la líder destacada con 442 puntos tras su victoria en Québec. Le siguen Caroline Kimutai, segunda con 408 puntos, y Marie Nivet, tercera con 344 puntos.