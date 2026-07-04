Jan Torrella gana la SKY del Val d’Aran y el campeón olímpico Oriol Cardona sube al podio y anuncia que quiere Chamonix

Jan Torrella no para. El catalán de Salomon ganó este sábado la SKY Baqueira Beret del Val d’Aran by UTMB 2026 con un tiempo de 1:20:16, estrenando victoriosamente el nuevo recorrido de 18 kilómetros y 882 metros de desnivel positivo en el Pla de Beret. Campeón de Europa de trail Up&Down hace apenas unas semanas, campeón de España de carreras de montaña, Torrella acumula títulos con una regularidad que empieza a definir una generación.

La carrera tuvo un guion apasionante. En el control de Clòt der Os (km 11,6), Torrella y Oriol Cardona pasaban prácticamente juntos, a tan solo 3 segundos, con el suizo Roberto Delorenzi a 39 segundos en tercera posición. Todo apuntaba a un duelo español en la bajada, pero fue precisamente ahí donde el recorrido se decantó. Delorenzi apretó en el descenso y adelantó a Cardona para cruzar la meta en segunda posición con 1:20:53, a 37 segundos de Torrella. Cardona terminó tercero con 1:21:11. El top 5 fue casi un monopolio español: Marcos López Galera cuarto (1:23:42) y Lleïr Barcons quinto (1:27:25). Nueve de los diez primeros clasificados son españoles, con el francés Julien Boyer como único intruso en el top 10 con 1:34:00.

El campeón olímpico que quiere Chamonix

La gran historia de la SKY 2026 no la escribió el ganador, sino el tercero. Oriol Cardona Coll, campeón olímpico de skimo en los últimos Juegos de Invierno hace poco más de seis meses, llegó al Pla de Beret a probarse en el trail running. No vino como favorito. Vino con el objetivo de medir su nivel en una disciplina en la que también tiene experiencia gracias a su vinculación con Kilian Jornet como entrenador.

Oriol Cardona, en la salida de la SKY / UTMB

El resultado fue un podio a menos de un minuto del ganador en su primer gran test. Y con un objetivo declarado tras la carrera: la ETC en Chamonix. El campeón olímpico ha encontrado un nuevo reto en la montaña, y el trail ya tiene un nombre nuevo al que seguir de cerca.

Bonzi gana, Tàrrago suma su tercer podio y Paula Mata sorprende

En categoría femenina, la italiana Vivien Bonzi (Brooks Trail Runners) cumplió con su condición de favorita y cruzó la meta con 1:39:12, ganando con autoridad tras liderar desde el primer control. Pero las grandes sorpresas llegaron detrás.

Núria Tàrrago Clop (Hoka/Buff/Lorpen) fue segunda con 1:42:52 y suma así su tercer podio en el Val d’Aran, consolidando su vínculo con una carrera en la que se siente especialmente cómoda. “Estoy muy feliz y quiero hacer la de 30 kilómetros el año que viene”, declaró tras cruzar la meta, dejando claro que su ambición en el Val d’Aran no ha hecho más que crecer.

La tercera plaza fue para Paula Mata Mahiques (C.D. Metaesport) con 1:43:29, en un resultado que nadie esperaba. La valenciana afincada en Benasque llega de una lesión larga y reconoció haberse sorprendido de verse entre las mejores en un regreso al más alto nivel. Un podio que sabe a mucho más que a tercer puesto.