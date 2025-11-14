Jan Torrella se confiesa sobre su 2025: "He aprendido de los errores"

La Salomon Store de Barcelona vivió una sesión íntima y reveladora con la presencia de Jan Torrella, una de las jóvenes promesas del equipo de trail, y Aitor Viribay, director de rendimiento de la marca. En un ambiente cercano, Torrella expuso sin filtros un año en el que pasó de sentirse en uno de sus mejores momentos a lidiar con un proceso físico y mental que alteró su planificación.

"Me notaba como en un estado de forma que no bajaba", explicó sobre su sólido inicio de temporada. Sin embargo, la irrupción de un virus cambió radicalmente su situación: "Cogí como un virus y empezó a bajar". A partir de ahí, confesó que la presión interna por no perder nivel le llevó a tomar decisiones precipitadas: "Pensaba que por culpa del virus perdería forma… y ya se desplomó todo y empezó una lesión".

Ese encadenamiento de problemas le impidió llegar en las mejores condiciones al Mundial de Canfranc, una de las grandes citas del año. "Después no pude llegar muy bien a los mundiales, que eran de los importantes del año". Pese a ello, Torrella extrae una lectura más amplia: "Al final, de los errores se aprende", comentó, destacando que este proceso le ha permitido replantear su manera de entrenar, competir y afrontar la presión.

El corredor, que viene de ganar en Prades y, sobre todo, la CDA de Mallorca by UTMB, detalló que en los últimos meses ha recuperado sensaciones gracias a un trabajo más pausado y consciente: “Ahora, empezando a trabajar poco a poco, he podido coger un poco al final de temporada”. Incluso valoró su temporada de manera global: “Lo valoro muy bien y estoy muy contento”. Su perspectiva ahora es más calmada, evitando mirar solo a corto plazo: “Intento ver a largo plazo… cada año ir siendo un poco mejor”.

El apoyo de Salomon a sus corredores

Tras su intervención, tomó la palabra Aitor Viribay, quien contextualizó la situación del joven dentro de un escenario más amplio del trail actual. Viribay alertó de que el ecosistema competitivo premia demasiado pronto y sin una base sólida: “Si coges el trail hoy en día como ese ecosistema en el cual se premia el terreno, esta gente tiene terrenos ya con 21 años o 20 años, y eso no tiene ningún sentido en ningún deporte”.

Para el director de rendimiento, esta presión temprana está generando riesgos evidentes: “En el trail running se ven cuestiones incluso de salud y de desarrollo que no están bien desde el punto de vista del ser humano”. Por ello, Salomon quiere situar los cimientos de un modelo deportivo más sostenible: “Lo que Salomon quiere es que tú tengas un ecosistema seguro en el cual puedes apoyarte con recursos”, señaló, evitando que los atletas vivan al límite de contratos cortos o decisiones precipitadas.

Viribay también explicó cómo la marca busca equilibrar los intereses propios con las ambiciones de cada atleta. “El atleta siempre tiene que tener ambición por lo que hace”, subrayó, pero también recordó que no todo debe recaer sobre ellos: “Ellos no tienen por qué saber todo ni tomar decisiones buenas”. Por ello, adelantó que en enero se producirán reuniones individualizadas para definir el mejor calendario para cada corredor: “Uno por uno nos vamos a sentar… nosotros creemos que lo mejor para tu desarrollo es esto, esto, esto”.

El caso de Torrella, con un año irregular pero repleto de aprendizaje, ilustra precisamente la intención de la marca: construir carreras largas, saludables y coherentes. Un modelo donde el talento no se quema, sino que se acompaña.