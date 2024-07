“Soy amateur antes que todo y me encanta correr por el monte”

Jan Margarit (Matadepera, 1997) es un corredor de trail running de sobras conocido por todos los amantes de este deporte. Su amabilidad y buen trato con la gente le hacen ser muy querido. Este fin de semana ha competido en la distancia más corta y explosiva del evento HOKA Val d’Aran by UTMB, en una bonita batalla deportiva con el joven corredor Jan Torrella. Tras cruzar la meta en segunda posición, poco tiempo detrás de Torrella, Margarit nos atiende para conversar sobre esta prueba y su temporada actual.

Enhorabuena por tu resultado en esta prueba, ¿cómo te has sentido?

La verdad es que estoy muy contento. Era una carrera más corta y rápida de las que he hecho habitualmente y estoy muy satisfecho con el rendimiento, de cómo me he encontrado. Ha sido una carrera muy divertida, me lo he pasado muy bien. Ha sido una buena lucha con los tres del podio que hemos ido bastante juntitos hasta el final, así que muy contento de cómo ha ido.

¿Te gustan carreras explosivas como esta distancia de la Sky Baqueira Beret?

Sí, a mí me gustan mucho. Aquí es donde se ve realmente quien está más fuerte y quien puede correr más rápido. Me gusta mucho combinar distancias y tipos de pruebas para ir combinando cualidades diferentes e ir mejorando como atleta. Estas me encantan por el hecho de ir tan rápido y por el hecho de saber que cuando ya estás, que casi quieres dejarlo, ya estás a punto de llegar y tienes que hacer el sprint final.

¿Cuál es tu motivación principal de participar en un evento como el de HOKA Val d’Aran by UTMB?

La verdad es que es mi primera vez aquí y venía sobre todo para descubrirlo. Ya hace unos cuantos años que han creado este evento y va creciendo con los años y pienso que, a nivel profesional, entre comillas, es interesante estar en este tipo de eventos ya no solo para competir, sino también para los patrocinadores. Como lo teníamos cerca de casa y en un entorno como este había que aprovecharlo.

¿Te ronda por la cabeza correr alguna de las otras distancias más largas que ofrece HOKA Val d’Aran by UTMB?

Sí, ya lo iremos viendo, pero sí que en el futuro me gustaría probar otras distancias, tanto de este evento como de otros, pero de este en particular creo que los recorridos un poco más largos son muy montañeros y muy bonitos.

¿Tienes previsto correr en UTMB en Chamonix a finales de agosto?

Sí, este año como ya estaba clasificado para la OCC (55 km) ha hecho que corra la distancia más corta aquí en la Val d’Aran para no crear fatiga innecesaria, pero puede ser que para otros años aproveche los puntos que dan aquí para clasificarme. Este año como ya lo tenía resuelto, pues estaremos en Chamonix.

¿En qué estado de forma te encuentras en estos momentos de la temporada?

Creo que voy cogiendo ritmo y cada vez mejor. Me costó arrancar por algunas molestias que tuve durante el invierno, pero ahora vamos mejorando y aquí estamos.

Has vuelto a Salomon, tu casa durante muchos años. ¿Te sientes mejor que en las anteriores temporadas?

Al final, poco a poco durante el año, me estoy encontrando cada vez mejor y espero que así sea. Si así continua espero que en UTMB y en septiembre u octubre pueda hacer alguna carrera muy buena.

¿Cuándo corres tu objetivo principal es disfrutar de lo que haces?

Yo siempre lo digo: soy amateur antes que todo. Y amateur es la persona que ama lo que está haciendo y a mí me encanta correr por el monte, me encanta salir al monte ya sea corriendo o bien esquiando y esto creo que es la base de mi práctica. Cada uno lo practicará por sus razones, pero esta es la mía. Luego también me encanta ponerme un dorsal e intentar ir lo mejor posible y esto es lo que me lleva a estar compitiendo e intentar ir mejorando, pero, sobre todo, para mí se trata de disfrutar del deporte que practico.

El deporte al final es como la vida y tiene sus altibajos, ¿en alguna ocasión en tu trayectoria has sentido que el trail no iba contigo?

Lo que siento es que todo este mundillo formado alrededor no va tanto conmigo. Ahora lo vivo porque también me gusta y es la manera que tengo de ganarme la vida, sin tener que trabajar de otra cosa, pero el correr por el monte o hacer deporte outdoor creo que se puede practicar de una manera muy simple, sin mucha farándula, y esto lo que más me gusta, la simplicidad. Ahora bien, entiendo que existan eventos como el de este fin de semana con mucha gente, con un salón muy grande, con muchos medios, con muchas cosas alrededor que es seguramente lo que nos permite a ti y a mí estar viviendo de esto. Ahora mismo como es lo que me permite vivir, pues también lo disfruto y lo vivo muy bien la verdad.

¿Jan Margarit es un espíritu libre?

Sí, eso intentamos... al final es una búsqueda siempre de lo que uno quiere. A veces lo consigues más a veces menos, pero en esto estamos.

Este año no lo tengo previsto, pero no descarto volver a correr una prueba de 100 km

El año pasado te vimos correr la distancia ultra en la Salomon Ultra Pirineu, ¿tienes pensado repetir una carrera de este tipo?

El año pasado me lo pasé muy bien. Para mí fue una motivación muy grande decir que iba a la Salomon Ultra Pirineu. A mí no me gusta encasillarme así que sabía que quería correr esa prueba y sé que volveré a hacer alguna. Este año no lo tengo previsto, aunque puede que cambie alguna cosa y al final sí, pero de cara al año que viene no descarto volver a meterme para correr 100 km. No quiero basar mi temporada en ello, este sábado he corrido una carrera de 15 km, hace dos semanas hice una de 30, a finales de agosto una de 50 km.… Me gusta ir variando para reservar este lado más polivalente y más completo como corredor, pero seguramente me volveréis a ver en alguna ultra.