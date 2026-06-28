Jaime Casado, experto en longevidad: "Caminar 10.000 pasos al día no es la mejor forma de estar sano. La ciencia actual demuestra que hay una estrategia más efectiva si pasas mucho tiempo sentado"

Ante la creciente formación de empleos que demandan estar muchas horas al día sentados, son cada vez más los profesionales que insisten en impedir que el sedentarismo se convierta en la principal forma de vida de estos individuos.

Entre tales, Jaime Casado, investigador doctoral en biomedicina y experto en longevidad, ha sido tajante respecto a la necesidad de mantener el cuerpo en forma para poder envejecer adecuadamente, especialmente para quienes se ven obligados a invertir muchos días inmóviles.

Particularmente, a través de su cuenta de Instagram, el especialista compartió que "caminar 10.000 pasos al día no es la mejor forma de estar sano...", sino que hay un mecanismo más efectivo de acuerdo con lo que demuestra la ciencia actual.

"Hacer 10 sentadillas por cada hora que pases sentado por trabajo o rutina diaria tiene un impacto mucho mayor en tu salud que solo contar pasos. Es una forma directa de combatir el sedentarismo y mejorar tu bienestar general", desveló Casado.

En este sentido, el profesional aclara que la recomendación parte de un estudio publicado en el Scandinavian Journal of Medicine & Science, donde se comprobó que "interrumpir las largas jornadas sedentarias con breves series de sentadillas reduce los picos de glucosa en sangre de manera mucho más eficiente que una caminata continua de 30 minutos".

"Al activar intensamente los músculos más grandes del cuerpo, como los cuádriceps y los glúteos, se optimiza el metabolismo de inmediato y se protege la salud cardiovascular a largo plazo", finalizó.

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Por lo tanto, si eres una persona cuyo empleo le demanda estar sentado durante horas consecutivas, adoptar la rutina que plantea Casado es accesible tanto en tiempo como en esfuerzo y recursos, convirtiéndola así en una alternativa sumamente oportuna.