Jaime Casado, experto en longevidad: "Caminar 10.000 pasos al día no es la mejor forma de estar sano"

El mito de los 10.000 pasos diarios lleva décadas instalado en el imaginario colectivo como sinónimo de vida saludable. Jaime Casado, experto en longevidad, cuestiona esa premisa en uno de sus últimos vídeos y apunta a una alternativa respaldada por la ciencia: diez sentadillas cada hora.

"No es la referencia clave", afirma el especialsita sobre el objetivo de los pasos. Y la evidencia le da la razón. Un estudio publicado en la revista recientemente comparó la eficacia de varias actividades para el control de la glucosa en hombres jóvenes con sobrepeso, divididos en cuatro grupos.

Los investigadores concluyeron que realizar diez sentadillas o caminar durante tres minutos cada 60 minutos resultó más eficaz que andar media hora seguida para mejorar el control glucémico. Un hallazgo que pone en entredicho la lógica del ejercicio concentrado frente al movimiento distribuido a lo largo del día.

El argumento central de Casado apunta a un problema estructural: aunque una persona cumpla con los 30 minutos de actividad física diaria o sume los famosos 10.000 pasos, si permanece sentada ocho horas o más cada jornada se considera sedentaria. El volumen total de inactividad importa tanto como el ejercicio puntual.

El beneficio principal de las sentadillas frecuentes radica en la contracción muscular recurrente, que estimula la liberación de compuestos esenciales para el cerebro, el metabolismo y la quema de grasa.

A diferencia de una caminata, este tipo de ejercicio involucra más grupos musculares, mejora la fuerza y contribuye a mantener la masa magra.

La propuesta no requiere equipamiento, ni desplazamientos, ni tiempo adicional. Solo interrumpir la tranquilidad con un gesto simple y repetido. Para quienes trabajan sentados frente a una pantalla, puede ser la intervención de salud más accesible y efectiva del día.