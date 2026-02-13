Jacob Kiplimo ya tiene fecha para recuperar el récord mundial de media maratón

Jacob Kiplimo no quiere esperar. Apenas una semana después de confirmarse que su récord mundial logrado en la Mitja Marató de Barcelona 2025 no será homologado, el atleta ugandés ha movido ficha: el próximo 8 de marzo estará en la salida de la Media Maratón de Lisboa, decidido a recuperar en el asfalto lo que perdió en los despachos.

La capital portuguesa no es territorio desconocido para él. Allí, en noviembre de 2021, firmó un espectacular 57:31 con solo 20 años, registro que le permitió mantener durante casi tres temporadas el récord mundial de los 21,097 kilómetros.

El récord que se escapó… y el objetivo claro

La evolución de la plusmarca en la media maratón ha sido vertiginosa. En octubre de 2024, el etíope Yomif Kejelcha le arrebató el récord a Kiplimo en el Medio Maratón de Valencia por un solo segundo (57:30).

Pero el ugandés respondió a lo grande en febrero de 2025 en la Mitja Marató de Barcelona, donde rebajó la marca en 48 segundos. Sin embargo, las imágenes del coche que abría carrera rodando demasiado cerca del atleta generaron dudas. Finalmente, World Athletics decidió no homologar el registro, manteniendo como récord oficial el 57:30 de Kejelcha.

Ahora, Lisboa vuelve a escena como el lugar perfecto para recuperar la corona.

Lisboa, circuito ideal para volar

La Media Maratón de Lisboa es sinónimo de velocidad. Su recorrido junto al río Tajo, prácticamente plano y alejado de las subidas del centro histórico, la convierte en una de las pruebas más rápidas del calendario internacional.

No es casualidad que allí también brillara en 2010 el eritreo Zersenay Tadese, quien estableció un histórico 58:23, una marca de enorme valor en la era previa a las superzapatillas.

El 8 de marzo, el foco volverá a estar sobre Kiplimo.