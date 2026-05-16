Ismael Galancho, nutricionista: “El cardio no mata el músculo”

Durante años se ha vendido la idea de que el cardio y el músculo son incompatibles. Pero Ismael Galancho, reconocido nutricionista, asegura que la realidad es muy distinta, hasta el punto de que el primero puede beneficiar al segundo.

No, cardio y fuerza no son enemigos

El nutricionista apunta a que hay evidencia científica que sugiere que la combinación de entrenamientos de fuerza y cardio suele ofrecer mejores resultados en la salud, recuperación física y composición corporal.

Esto se explica porque el cardio mejora la capacidad cardiovascular y el VO2 máximo. Con ese añadido, se consigue que haya un mejor rendimiento general en los entrenamientos de fuerza dado que la recuperación entre series es más rápida.

Para Galancho, el problema nunca ha sido combinar cardio y fuerza, sino hacerlo mal. La intensidad, el volumen y el momento en el que se introduce el cardio son factores clave. Si se considera esto previo al ejercicio, los resultados pueden ser realmente positivos.

Cinta de correr en casa / FREEPIK.

De eso habla mencionando el famoso 'efecto interferencia', por el cual cardio y fuerza pueden afectarse negativamente, pero aclara que está muy exagerado. Ese efecto negativo suele aparecer únicamente cuando se combinan rutinas extremadamente exigentes.

Lógicamente, el nutricionista señala que los ejercicios cardiovasculares nunca van a reemplazar a los entrenamientos de fuerza para ganar músculo. Pero del mismo modo hay que entender que el cardio puede impulsar los resultados que se obtengan con lo segundo.

Y señala un punto clave de una rutina sana: no hay que confundir estética con salud. Es decir, por mucho que una persona tenga un cuerpo fuerte, si su capacidad cardiovascular es limitada hablamos de alguien con aptitudes físicas relativamente pobres.

En definitiva, el mensaje de Ismael no puede ser más claro: cardio y entrenamiento de fuerza no son enemigos. Bien medidos, el primero puede ayudar a que el segundo dé resultados aún más positivos. Y eso es algo a considerar en toda planificación de rutina.