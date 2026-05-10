Isabel Viña, médico, te explica la mejor forma para hacer las sentadillas

Ir al gimnasio por primera vez suele venir acompañado de la misma escena: muchas ganas, muchas dudas y una avalancha de rutinas en redes sociales que no siempre ayudan a aclarar qué funciona realmente. En ese contexto, los especialistas insisten en volver a lo esencial y dar prioridad a ejercicios básicos pero altamente eficaces, como las sentadillas.

Este movimiento, aparentemente simple, se considera uno de los pilares del entrenamiento de tren inferior por su capacidad para activar piernas y glúteos de forma global. La médico Isabel Viña subraya que la clave no está solo en hacerlo, sino en cómo se ejecuta. En este sentido, propone un ajuste técnico muy concreto: “cuando subas, piensa que quieres expandir el suelo hacia fuera con la planta de los pies”.

Más allá de la imagen, la idea es clara: al levantarse desde la sentadilla, el cuerpo debe ejercer una fuerza activa contra el suelo, como si intentara “separarlo”. Este gesto mejora la potencia del movimiento, favorece la activación de fibras musculares de contracción rápida y contribuye a un trabajo más eficiente de piernas y glúteos.

Viña recomienda incluir las sentadillas en máquina multipower dentro de una rutina estructurada de 3 series de 10 a 12 repeticiones, con descansos adecuados entre series. Sin embargo, también insiste en la flexibilidad del entrenamiento: “cada quien podéis adaptar el entrenamiento a necesidades y gusto. Coged lo que queráis y desechad lo que no os guste”.

A partir de esta base, la rutina de tren inferior puede completarse con otros ejercicios fundamentales:

Hip thrust o puente de glúteos unilateral: uno de los movimientos más eficaces para fortalecer glúteos y la parte posterior de las piernas. Puede realizarse con mancuerna, y su objetivo es mejorar la potencia y estabilidad de la cadera. Peso muerto rumano con mancuernas: ejercicio esencial para trabajar cadena posterior (isquiotibiales, glúteos y zona lumbar), clave en cualquier programa de fuerza. Abducción de cadera en polea: movimiento específico para glúteo medio que ayuda a mejorar la estabilidad de la cadera y el control del equilibrio.

La planificación semanal también juega un papel importante. Los principiantes suelen entrenar piernas 1 o 2 veces por semana; los niveles intermedios, entre 2 y 3; y los avanzados pueden llegar a 3 sesiones. Aun así, los expertos recuerdan que siempre debe respetarse un mínimo de 48 horas de descanso entre sesiones para permitir la recuperación muscular.

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Por último, la alimentación es un factor determinante en el rendimiento. Isabel Viña insiste en que “es necesario comer bien, para que el músculo tenga nutrientes”. Antes del entrenamiento recomienda opciones ligeras como fruta con frutos secos, mientras que después del ejercicio sugiere priorizar proteínas, hidratos de carbono y verduras para favorecer la recuperación muscular y la reconstrucción del tejido.