Isabel Viña, médica: "Si haces una gran cantidad de ejercicio físico, tienes más riesgo de tener falta de hierro"

Aunque el ejercicio físico suele asociarse con una mejor salud, no siempre más significa mejor. La doctora Isabel Viña, especialista en suplementación, metabolismo y hormonas, ha puesto el foco en un problema que puede pasar desapercibido entre deportistas y personas activas.

El riesgo de desarrollar una carencia de hierro cuando se practica actividad física de forma excesiva, sobre todo si se trata de ejercicios cardiovasculares intensos o prolongados.

La experta explica que este déficit puede tener un impacto directo en el rendimiento físico, ya que el hierro desempeña un papel fundamental en el transporte de oxígeno hacia los músculos. Cuando sus niveles disminuyen, el cuerpo tiene más dificultades para mantener el esfuerzo y aparece una sensación de cansancio mucho más acusada.

Según explica Viña, el hierro es un mineral especialmente sensible al desgaste que provoca el ejercicio intenso. El cuerpo lo pierde de forma natural, pero cuando la actividad física se vuelve exigente —sobre todo en disciplinas de resistencia— ese proceso se acelera.

El sudor juega un papel importante, aunque no es el único factor: los entrenamientos cardiovasculares prolongados también pueden generar pequeños daños en el intestino que favorecen una mayor pérdida de hierro.

Una mujer realizando ejercicios de fuerza / SPORT

Por eso, deportistas que entrenan con frecuencia, como corredores, ciclistas o triatletas, deben vigilar de cerca sus niveles, ya que el esfuerzo físico sostenido puede traducirse en una reducción progresiva de las reservas del organismo.