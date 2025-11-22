Isabel Llorach y Cristóbal Adell dominan la Lliga Castelló Nord más multitudinaria

La plaza de Les Aules se convirtió este viernes en el mejor resumen de lo que ha sido la 15.ª Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord: un circuito que ha batido sus propios registros, ha llenado de vida los pueblos del interior y ha confirmado que el trail running tiene en la provincia uno de sus grandes refugios. Entre corredores, familiares, clubes, voluntarios y representantes municipales, la gala final puso el broche a un año que deja cifras de vértigo: 5.600 participantes y 218 finishers para una edición que ya es historia.

El viaje de la Lliga arrancó en Borriol, donde la Marxa a Peu volvió a ofrecer una salida multitudinaria que mezcló tradición, montaña y el ambiente de pueblo que define al circuito. Desde allí, el pelotón se desplazó a Atzeneta del Maestrat, donde la Pujada a la Nevera mantuvo su aura épica antes de ceder el protagonismo a la noche de Catí, con una cursa nocturna que iluminó sendas y calles entre frontales y aplausos.

Benassal recogió el testigo con la Cursa Font de Vida, un recorrido que volvió a demostrar que belleza y dureza pueden ir de la mano, mientras la Volta a Peu de la Serra d’en Galceran llenaba de color los senderos del término. Con el verano ya asentado, Vistabella del Maestrat se convirtió en punto de encuentro para corredores de toda la provincia, que encontraron en su cursa per muntanya el ambiente que la ha convertido en un clásico del calendario.

Con la clasificación cada vez más apretada, la Lliga encaró su tramo decisivo en Vilafranca, donde Entreparets puso a prueba las piernas y la cabeza de los aspirantes al título. Todo quedó visto para sentencia en Vilafamés, escenario de una 3 Cims que volvió a unir rocas, rampas, historia y una meta arropada por aficionados que entienden el valor de este circuito para el territorio.

Isabel Llorach y Cristóbal Adell, campeones

En el plano deportivo, la temporada ha tenido dos nombres propios. En categoría femenina, Isabel Llorach se ha llevado el título gracias a una campaña sólida, con cinco victorias y una regularidad propia de las grandes. En hombres, Cristóbal Adell ha confirmado por qué es uno de los referentes del trail en la provincia: ha sabido adaptarse a cada perfil de carrera y ha firmado una Lliga casi perfecta.

El relevo generacional también llega con fuerza. En la categoría Joves, Oriol Saborit y Balma Moreno han sido reconocidos por un año marcado por su progresión, su constancia y su capacidad para competir en terrenos distintos, símbolo de una base que asegura futuro a la Lliga y al trail running en Castellón.