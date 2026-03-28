Isabel Llorach y Àlex Juan mandan en Atzeneta en una Pujada a la Nevera de récord

La Pujada a la Nevera volvió a confirmar este sábado que sigue siendo una de las grandes referencias del trail provincial. Atzeneta del Maestrat reunió a 750 corredores en una edición de récord de participación, consolidando el crecimiento de una prueba con enorme arraigo dentro del calendario de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord.

En la carrera absoluta masculina, Àlex Juan firmó una victoria de mucho valor con un tiempo de 2:03:12. El corredor volvió a dejar claro que ha arrancado el curso en un gran momento, sabiendo leer una prueba exigente y marcando diferencias en los sectores decisivos del recorrido.

Àlex Juan se impuso en la prueba de Atzeneta / JÉSSICA TRUJILLO

Por detrás, Cristian Ibáñez cruzó la meta en segunda posición con 2:05:16, manteniendo un rendimiento sólido durante toda la mañana, mientras que Agustín Ribera cerró el podio con 2:06:42, un resultado que le permite seguir sumando puntos importantes en la pelea del circuito.

Isabel Llorach sigue dominando

En categoría femenina, la victoria fue para Isabel Llorach, una de las corredoras más fiables del panorama provincial, que completó una actuación muy seria para imponerse con 2:34:39.

La segunda plaza fue para Sandra Lafuente, que paró el crono en 2:41:56 tras competir con regularidad en un trazado siempre incómodo, mientras que Carmina Ramos, ganadora en la primera cita de Borriol, terminó tercera con 2:43:32 y volvió a mostrarse entre las más fuertes del campeonato.

Otro de los focos de la jornada estuvo en la categoría Joves, que sigue dejando señales muy positivas para el futuro del trail en Castellón. Nicolás Monferrer se llevó la victoria con un tiempo de 1:12:01, mientras que Balma Moreno fue la primera corredora en meta con 1:26:27, confirmando el crecimiento de un bloque joven que cada vez gana más peso dentro del circuito.

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Con esta segunda prueba, la Lliga Castelló Nord mantiene su línea ascendente tanto en participación como en competitividad. La respuesta de Atzeneta refuerza el buen momento del campeonato y ya desplaza el foco hacia la próxima cita: la XVII Cursa Nocturna de Catí, prevista para el 6 de junio, otro test importante para una clasificación general que empieza a apretar desde muy pronto.