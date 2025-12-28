Isabel Díaz Ayuso sorprende con su confesión sobre el running: "A veces se puede y otras no"

La afición de Isabel Díaz Ayuso por el Running es bien conocida por todo el mundo, dado que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado sobre ella en numerosas ocasiones.

Tanto es así que esta última ha llegado a participar en medias maratones, completándolas con éxito. No es para menos: según comentó ella misma más de una vez, intentaba salir a correr todos los días e la semana.

No obstante, Ayuso se ha sincerado últimamente sobre la idea de que ha tenido que poner freno a esta actividad a causa de la situación laboral que se encuentra atravesando en estos mismos momentos.

¨A veces se puede y otras no. Sobre todo, cuando la agenda de trabajo lo permite¨, comentaba Ayuso lamentándose de no poder dedicar tanto timpo al Running como le gustaría.

Y es que, uno de los motivos por los que a la presidenta de la Comuniad de Madrid le encanta esta actividad, tiene que ver con cómo le hace sentir desde primera hora de la mañana todos los días.

¨Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día¨, recalcaba Ayuso para destacar que correr hace que se sienta mucho más activa y enérgica durante las primeras horas de su jornada laboral.

No obstante y tal y como ocurre con todo en esta vida, es posible que la política se encuentre en una etapa que podría cambiar en el futuro cuando se encuentre más liberada de sus quehaceres laborales.

Por tanto, es bastante probable que Ayuso vuelva a las maratones en algún momento. Al fin y al cabo, el Running es una de esas aficiones que no se abandonan tan fácilmente.