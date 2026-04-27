Isabel Belaustegui, experta en metabolismo: "Olvídate del cardio eterno, la clave para reducir barriga está en la fuerza"

“Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga”. Así de directa se muestra Isabel Belaustegui al abordar uno de los errores más extendidos cuando se habla de perder grasa.

La médica integrativa, especializada en nutrición, desmonta esa idea tan repetida en gimnasios, planes rápidos y redes sociales: ni correr un rato cada día ni sudar más de la cuenta —incluso recurriendo a métodos extremos— hace que la grasa localizada desaparezca por arte de magia.

Esta médica especializada en nutrición habla sobre la reducción de barriga

Belaustegui lo resume en un concepto clave: la flexibilidad metabólica. Básicamente, que el cuerpo sepa "cambiar de combustible" sin problema, usando tanto la glucosa como la grasa según lo necesite.

Cuando ese equilibrio se rompe y el organismo depende casi siempre del azúcar, empiezan los problemas: aparece la resistencia a la insulina, se dificulta la pérdida de peso y se crea un caldo de cultivo para la inflamación constante.

Estos son los consejos para evitar tener barriga / Archivo

A largo plazo, esto no solo pasa factura en la báscula, también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2 o sufrir problemas cardiovasculares.

Un michelín que no desaparece no es solo cuestión de imagen: suele ser la señal de que algo no está funcionando bien por dentro. Así lo advierte la experta, que insiste en que esa grasa acumulada en la zona abdominal va más allá de lo estético.

En muchos casos, está vinculada a un estado inflamatorio de bajo grado que no da la cara con síntomas claros, pero que con el tiempo puede afectar al correcto funcionamiento de órganos y tejidos.

Por eso Belaustegui no es partidaria de empezar directamente corriendo, sino de priorizar el trabajo con cargas. En sentido literal. "Lo más eficiente para quemar grasa abdominal es el entrenamiento de fuerza", señala.

Ejercicios como sentadillas, dominadas o peso muerto activan respuestas hormonales que favorecen la utilización de las reservas de grasa de forma más efectiva que el cardio convencional. "Con el mismo esfuerzo y el mismo tiempo, se consiguen mejores resultados", añade.