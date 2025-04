El IRONMAN® 70.3 Valencia ha llegado para quedarse

El IRONMAN® 70.3 Valencia 2025, organizado por The IRONMAN Group, ha culminado su segunda edición con éxito y con la participación de alrededor de 3.000 triatletas procedentes de varios países del mundo. La ciudad del Turia se ha convertido, nuevamente, en un escenario ideal para celebrar una prueba de triatlón que se consolida y se erige en un evento deportivo que ha llegado para quedarse.

En esta edición el podio masculino lo han formado el alemán Johannes Vogel, que ha hecho un tiempo total de 3:34:35 (bajando en 6 minutos el tiempo hecho por Leo Bergère en 2024), seguido del también alemán Fabián Kraft y del suizo Adrien Briffod. En categoría femenina se ha impuesto la alemana Daniela Kleiser, con un tiempo de 4:05:36, seguida de la neerlandesa Jeanne Lehair y la británica Lizzie Rayner. Todos los participantes han disfrutado de una jornada soleada, puramente mediterránea, y de una temperatura del agua que estaba a 18,5º grados.

Vogel y Kleiser aseguran su slot para el Mundial de Marbella

El alemán Johannes Vogel no solo ha batido el récord de la prueba, sino que con su victoria también se ha asegurado su plaza en el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 en Marbella, que se celebrará el próximo 8 de noviembre. Vogel ya ha mostrado sus intenciones en el segmento de natación, saliendo tercero del agua, por detrás de Sven Thalmann y Simon Westermann. En la bicicleta el alemán se ha mantenido firme, en el grupo de cabeza, administrando sus energías para imponerse finalmente en el segmento de carrera, aventajando en más de un minuto a Fabian Kraft, y en casi dos minutos a Adrien Briffod.

El campeón alemán, tras colgarse la medalla de oro, ha destacado que “a la primera carrera de la temporada siempre se llega con la incógnita de cómo ha sido la preparación, pero me he sentido muy bien en la natación, hemos tenido un buen grupo en la bici y he conseguido escaparme, y en la carrera me he sentido muy muy bien durante todo el recorrido”. Vogel ha destacado que “me he ganado el slot para Marbella, así que espero tener un día como hoy...con la forma que tengo puedo ser competitivo”.

Los campeones masculinos, tras su llegada / ©Toni Grases / ©IRONMAN Spain

En categoría femenina, la ganadora, Daniela Kleiser, ha conseguido una más que merecida victoria, con un tiempo de 4:05:36, después de haber salido del agua en la posición 19. La alemana ha ido recuperando poco a poco en el sector ciclista, consiguiendo escalar hasta el séptimo lugar. Finalmente, en la carrera a pie, con un ritmo medio de 3:32 ha logrado alcanzar a la neerlandesa Jeanne Lehair y a la británica Lizzie Rayner, que han terminado segunda y tercera, respectivamente, a dos minutos de la ganadora.

Exultante de felicidad, Daniela Kleiser ha explicado que “sé que soy mala nadadora, pero después de la natación sabía que tenía que recuperar 6’ para llegar adelante, así que sabía que tenía que pedalear fuerte...y he creído en mí, ha sido increíble. He mantenido la concentración hasta el final, sé que la carrera a pie es mi arma, y he hecho todo lo que he podido. ¡Es increíble correr aquí!”. Respecto a su slot para Marbella, la alemana ha asegurado que “era mi objetivo conseguir la plaza, lo más rápido que pudiera. Creo que el circuito de Marbella se me puede dar muy bien, el clima es increíble... ¡Estoy feliz!”.

Las ganadoras en categoría femenina en plena celebración por la victoria / ©Toni Grases / ©IRONMAN Spain

Los más de 80 atletas profesionales presentes han competido por una de les dos plazas (por género) para el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 2025, así como por una parte del fondo total de premios de 40.000 dólares.

Los triatletas españoles

Hoy los ojos estaban puestos en el triatleta local, Roberto Sánchez Mantecón, que volvía para intentar meterse en el podio. Finalmente, el de Mislata (Valencia) ha conseguido la sexta posición, con un tiempo de 3:38:05. En categoría femenina, la tres veces olímpica Miriam Casillas ha quedado quinta en su debut en un IRONMAN 70.3, con un tiempo de 4:08:30.

Después de cruzar la meta, visiblemente cansado, Roberto Sánchez Mantecón ha asegurado que “me quedo con la espinita de haber llegado al pódium, el objetivo era hacer la mejor carrera posible...pero estoy contento con el resultado, he podido llegar hasta el final, sufriendo mucho porque es un medio IRONMAN y todo el mundo acaba dándolo todo”.

Por su parte, la triatleta de Badajoz Miriam Casillas, ha explicado que “estoy contenta, ha sido un buen debut, no he tenido ningún bajón, que todo el mundo le tiene mucho miedo a eso en la media maratón, y ha ido bien. Creo que por el miedo a la distancia he pecado un poquito de demasiado reservona en la bici, pero he aprendido mucho”. Respecto al circuito, la olímpica ha afirmado que “me ha gustado, la carrera a pie ha sido increíble, por aquí lo único que escuchaba era mi nombre así que eso se ha agradecido un montón, que todo Valencia se haya movido. Correr aquí, en la Ciudad de las Artes es espectacular”.

Todos ellos, junto con los miles de triatletas populares, han disfrutado del IRONMAN® 70.3 Valencia en una auténtica carrera urbana por la ciudad. Comenzando con una natación en la Marina de Valencia, un nuevo recorrido en bicicleta más rápido y, finalmente, una carrera a la largo del río Turia con la meta junto al edificio del Museu de las Ciències en la icónica Ciudad de las Artes y las Ciencias. En definitiva, un triatlón que fusiona una localización icónica con vistas increíbles y la naturaleza verde y exuberante.

Valencia, ciudad referente para IRONMAN

El Senior Regional director de IRONMAN en el Sur de Europa, Agustí Pérez, se ha mostrado muy contento con esta segunda edición y ha explicado que “hemos hecho unos cambios en los recorridos, que se han demostrado mucho más rápidos. Realmente creo que hemos ajustado el evento a un nivel muy muy elevado. Ha sido un bonito día para este 70.3 que abre la temporada en Europa, ya como uno de los eventos más importantes del mundo que, además, realza la figura de esta Valencia emergente como ciudad referente para IRONMAN”.

Resultados IRONMAN® 70.3® Valencia 2025

Top 5 Masculino (Resultados provisionales)

Johannes Vogel (GER) - 03:34:35 Fabian Kraft (GER)- 03:35:43 Adrien Briffod (DEN) - 03:36:22 Sven Thalmann (SWI) - 03:36:50 Simon Westermann (SWI) - 03:37:54

Top 5 Femenino (Resultados provisionales)