Ionel Manole: "Me gustaría acercarme a las 20 horas en Chamonix"

Ionel Cristian Manole regresa a Chamonix con una espina clavada. El corredor rumano afincado en Madrid afronta por quinta vez las 100 millas del UTMB Mont-Blanc 2025 con un objetivo simple pero monumental: terminar. Hasta ahora, la prueba francesa siempre le ha negado la sonrisa de la meta. "Aquí en UTMB se me está haciendo un poco bola", admite con sinceridad en el podcast especial de TrailRun sobre esta mítica prueba de trail. Sus cuatro intentos anteriores acabaron en DNF, y la maldición persiste.

Lejos de rendirse, Manole se ha curtido con kilómetros. Este 2025 le ha visto competir en la Val d’Aran by UTMB (PDA), en pruebas en China e incluso en distancias más cortas con nivel altísimo. "No creo que sea por haber hecho carreras largas antes. Lo que te mata en UTMB no es la bala, es la velocidad de la bala. Te desgastas intentando ir con los de delante y llega un momento en que dices: hasta aquí", explica con crudeza.

Para esta edición, su estrategia busca equilibrio entre ambición y control. "Me gustaría ir con la cabeza de carrera, quizá no con el primero, pero sí con el grupo de delante. Seguirles lo que pueda y luego, cuando se calmen las aguas, coger mi ritmo propio e intentar llegar al final". Una declaración de intenciones que mezcla valentía con realismo.

Muchos favoritos sin Kilian Jornet

Conoce el guion: la salida frenética, el desgaste invisible, las noches interminables. También ha repasado la lista de inscritos. "Es como todos los años, con americanos muy fuertes y franceses que siempre están arriba. Hay alguno que no ha ganado nunca unas 100 millas, pero en carreras de 100 siempre están ahí. Va a ser una edición abierta", avisa.

Su referencia es clara: rebajar la barrera de las 20 horas. "Más que una posición, me gustaría acercarme a las 20 horas de carrera. Eso implicaría estar en el top-5 seguro". No se aferra a un puesto, pero sabe que ese tiempo sería una validación rotunda.

Ionel Cristian Manole llega a UTMB 2025 con kilómetros en las piernas, la lección aprendida y la esperanza de que esta vez el final sea distinto.

En un deporte donde insistir es tan valioso como ganar, su cruzada personal en Chamonix es una de las historias más humanas del cartel: un corredor que no se rinde, aunque la montaña le niegue una y otra vez la foto de meta.