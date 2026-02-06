Inyecciones de ácido hialurónico en el pene: la polémica que estalla antes de Milán-Cortina 2026

Nueva polémica antes de los Juegos Olímpicos de Milán - Cortina 2026. El salto de esquí está en el ojo del huracán porque varios medios europeos han destapado el rumor del llamado "penis-trick": la sospecha de que algunos saltadores estarían recurriendo a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar temporalmente el volumen genital justo antes de las mediciones oficiales y, con ello, condicionar el tamaño autorizado del traje.

¿Por qué? En este deporte olímpico, los atletas pasan por escaneos corporales en 3D con ropa interior ajustada para registrar proporciones exactas. Si el escáner detecta una entrepierna más baja o voluminosa, el sistema podría permitir un mono más holgado en esa zona.

Lo que era un runrún incómodo ha dado un salto de nivel en la semana previa al arranque olímpico: la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ha confirmado que estudiará estas denuncias para valorar si una práctica así puede encajar en el marco del dopaje (o, como mínimo, vulnerar el espíritu del deporte) y por los riesgos médicos asociados.

El esloveno Domen Prevc fue el ganador de la prueba de Oberstdorf de finales de año / EFE

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), mientras tanto, insiste en que las mediciones se realizan bajo supervisión y que los controles son exhaustivos, pero el debate ha vuelto a abrir una grieta evidente: si el traje se decide por volumen corporal, siempre existirá la tentación de "fabricar" volumen.

Ya hubo suspensiones en 2025

No es la primera vez que el salto de esquí se asoma al abismo por culpa del material.

En Trondheim 2025, la FIS ya tuvo que actuar con mano dura tras detectar manipulación ilegal de equipamiento: hubo suspensiones provisionales a miembros del equipo noruego y a deportistas investigados en pleno Mundial.

La FIS estudia reformas del método de medición que podrían ir hacia criterios menos manipulables (se habla incluso de referencias más ligadas a estructura corporal), pero el calendario manda: en Milán-Cortina, por ahora, se competirá con trajes validados al inicio de temporada.