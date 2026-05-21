Las instructoras de pilates coinciden: "La sentadilla es el mejor ejercicio para entrenar la fuerza a partir de los 50 años"

La sentadilla consta como uno de los ejercicios más recomendados por todo tipo de especialistas a la hora de mejorar la fuerza. Especialmente, si la persona ha pasado ya de cierta franja de edad¨.

Así lo afirman las expertas en Pilates Mehrazin Davani y Nilou Hosseini en una entrevista para la revista TELVA: ¨una sentadilla bien ejecutada desarrolla fuerza, estabilidad e independencia¨.

En este sentido, las especialistas hacen especial hincapié en la importancia de llevar a cabo el ejercicio en la mejor postura posible y, sobre todo, dedicarle tiempo tanto en la bajada como en la subida.

El quid de la cuestión, según las expertas en Pilates, tiene que ver con que generar un alto grado de tensión constante hará que se produzca una activación muscular más profunda en nuestro cuerpo.

Esa es la razón por la que en muchos centros de fitness se insiste en la importancia de hacer los movimientos de cada ejercicio de manera controlada: si optamos por llevarlos a cabo a toda velocidad, no solo serán menos efectivos, sino que podrían producir lesiones.

Esto último forma parte de la filosofía de todos los especialistas en Pilates que recomiendan la sentadilla como ejercicio clave para fortalecer los músculos de las piernas a partir de los 50 años de edad.

No obstante, Davani y Hosseini especificaban que también es crucial dedicar tiempo a que nuestro cuerpo se recupere después del ejercicio por una razón: ese es el momento en el que más se fortalece.

Según las especialistas, el crecimiento muscular se produce en los momentos de recuperación en los que el cuerpo ha estado sometido a un gran esfuerzo físico, por lo que también es muy importante no descuidar esta parte.