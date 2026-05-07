Las instructoras de pilates coinciden: "Estos ejercicios activan el core y ayudan a ganar músculo después de los 60"

El pilates se ha convertido en uno de los entrenamientos más recomendados para mujeres que tienen 50 y 60 años, o más. Aunque durante mucho tiempo se consideró una actividad suave o poco exigente, cada vez más instructoras defienden su capacidad para fortalecer el cuerpo, activar el core y combatir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento.

Expertas en esta disciplina aseguran que el pilates puede ser una herramienta muy eficaz para trabajar la fuerza sin necesidad de recurrir a ejercicios de alto impacto.

La clave está en esos movimientos controlados y en la activación profunda de la musculatura, sobre todo en la zona lumbar, abdominal y pélvica.

"A partir de los 60 años el entrenamiento de fuerza deja de ser solo algo físico y se convierte en una cuestión de salud", explican varias instructoras especializadas en pilates terapéutico y suelo. La pérdida progresiva de músculo puede afectar al equilibrio, la movilidad y la autonomía diaria, por lo que mantener el cuerpo activo resulta fundamental.

Entre los ejercicios más recomendados destacan la plancha adaptada, el puente de glúteos, el hundred, las elevaciones de piernas y los movimientos de estabilidad sobre colchoneta.

Los 10 mejores ejercicios de pilates para la espalda / Sport.es

Quizás algunos de ellos te parezca que son demasiado simples, pero todos ayudan a fortalecer el abdomen profundo, mejorar la postura y proteger la espalda.

Además de trabajar la fuerza, el pilates mejora la coordinación, la flexibilidad y el control corporal. Precisamente por tratarse de una disciplina de bajo impacto, muchas personas pueden practicarla incluso con molestias articulares o limitaciones físicas.

Las instructoras insisten en que no es necesario realizar entrenamientos extremos para notar cambios. La constancia y la técnica son mucho más importantes que la intensidad. "Con sesiones regulares se puede ganar estabilidad, tono muscular y energía", señalan por lo general.