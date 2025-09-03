Las instalaciones del Extreme Barcelona, para estrellas mundiales y todos los públicos

El Extreme Barcelona 2025 traerá una vez más los mejores deportes urbanos a la capital catalana y volverá a contar con las mejores instalaciones. Además de contar con la zona experiencial más grande hasta la fecha, la 17ª edición del evento contará con el mayor despliegue técnico gracias a sus espectaculares instalaciones deportivas, diseñadas para ofrecer al público las disciplinas urbanas más trepidantes en escenarios de primer nivel.

Lo mejor para los mejores

Uno de los espacios más emblemáticos será el Central Park. Allí, rampas de gran altura como quarters, fun box o spines permitirán que los riders ejecuten trucos aéreos de gran dificultad y dejen sin aliento a los asistentes.

El Street Plaza recrea la esencia del skate callejero y será la sede también de espectaculares competiciones. Este año presenta un diseño renovado, con barandillas, planos inclinados y bordillos impresionantes para que los riders tengan más posibilidades a la hora de lucirse y puedan desplegar todo su catálogo de trucos.

Street Plaza Extreme Barcelona 2025 / SPORT.es

La innovación también llega de la mano del Freestyle Trampoline, una cama elástica de gran tamaño diseñada por Eurotramp. Esta instalación, rodeada de un sistema de acolchado de máxima seguridad, será el escenario en el que los atletas de Freestyle Trampoline desafiarán los límites de la gravedad con giros y acrobacias imposibles, celebrando en el Extreme Barcelona la segunda edición del Mundial de esta disciplina.

Plano Extreme Barcelona 2025 / SPORT.es

Plaça Universitat brilló con el mejor Skate, Scooter y BMX con un Cash4tricks histórico

Este año, la acción del Extreme Barcelona se trasladará a varios puntos de la ciudad y unos días antes de que los mejores deportes urbanos lleguen al Parc del Fòrum, la Plaça Universitat ha sido el escenario de un Cash4tricks espectacular.

Plaça Universitat Barcelona / SPORT.es

De 17:00 a 21:00, centenares de personas disfrutaron de los mejores riders luciéndose a base trucos de skate, scooter y BMX con una norma muy clara: si el premio era lo suficientemente espectacular, había premio en metálico.

Plaza Universidad Barcelona / SPORT.es

De esta forma, el Extreme Barcelona trajo los mejores deportes urbanos a una de las ubicaciones más céntricas de la ciudad y de la mejor forma posible, ya que no hay mejor forma de disfrutar de modalidades tan espectaculares como el scooter, el skate y el BMX que ver en primera persona a los riders dándolo todo para llevarse los mejores premios.

Diversión para todo el público

Pero como siempre, el Extreme Barcelona también contará con todo lo necesario para que todo el mundo, tanto si se trata de un recién llegado a los deportes urbanos como de un rider amateur, pueda disfrutar al máximo. Durante, antes y después de que las competiciones oficiales se estén disputando, los visitantes del Extreme Barcelona podrán disfrutar de las mejores actividades e instalaciones para que toda la familia pueda vivir de un fin de semana cargado de la mejor acción y entretenimiento.

Una de estas actividades previas al Extreme Barcelona y que han transformado la ciudad condal en la capital de los deportes urbanos ha sido la Pop Up! School. Del 29 de agosto al 3 de septiembre, el centro comercial Diagonal Mar ha organizado clases gratuitas de skate, scooter y surfskate con los monitores de The Ungravity Academy.

PopUp Park Diagonal Mar / SPORT.es

Cuando la acción se traslade definitivamente al Parc del Fòrum, los asistentes podrán disfrutar de las mejores actividades y experiencias para todas las edades gracias a la zona experiencial más grande hasta la fecha, con un market urbano con marcas emergentes y consolidadas, conciertos y espectáculos en vivo, food trucks y zona de bar y open skateparks para todos los niveles.

Zona infantil Extreme Barcelona / SPORT.es

Además de las mejores instalaciones para deportes sobre ruedas y las camas elásticas para imitar a los mejores del mundo en freestyle trampoline, el Extreme Barcelona contará tres pistas de basket 3x3, que albergarán torneos profesionales y amateurs además de concursos de triples, concursos de mates y actuaciones en directo de artistas urbanos.