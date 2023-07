Se abren las inscripciones para la 5ª edición de IRONMAN Vitoria-Gasteiz

Nos complace anunciar la fecha de la 5ª edición de IRONMAN Vitoria-Gasteiz, que tendrá lugar el 14 de julio de 2024. La inscripción general para el evento ya está abierta desde el 20 de julio de 2023, a las 16:00 (hora española).

Este año vimos a 1500 atletas tomar la línea de salida, de los cuales el 42% eran primerizos y el 65% atletas internacionales, pero los espectadores que vimos en las calles de Vitoria-Gasteiz apoyando a los triatletas en su camino hasta meta ha sido histórico. Las atletas profesionales se sorprendían con el ambiente vivido en la ciudad este domingo pasado. Algunas de las citas textuales de las mejores Atletas Profesionales fueron:

"El domingo hice una competición sólida, luché mucho para estar en una buena posición durante toda la carrera y obtuve la mejor recompensa, la victoria. Pero no fue una victoria cualquiera, ¡sentí que todos gritábamos victoria! Y fue brutal vivirlo con la afición local. Aún no tengo palabras, sólo puedo decir gracias a todos por tanto apoyo y emoción." Gurutze Frades

"La carrera fue genial, y realmente tengo que enviar una ENORME felicitación a los voluntarios realmente buenos (sabiendo darnos bebidas/pies a los atletas en los puestos de socorro) y a vosotros organizando todo. En serio. No puedo deciros NADA que se deba mejorar. Buen trabajo de todos". Svenja Thoes

"El público era una locura, nunca había estado en un IRONMAN como este, los aficionados al triatlón están locos, la carrera a pie se me hizo muy dura, incluso en algunos momentos llegué a andar, pero con ese público, no había manera de no terminar, me hubiera sentido tan culpable por la afición que esa fue la otra razón por la que seguí adelante y, al final, no fue gran carrera a pie, pero aun así conseguí el podio y no puedo estar más feliz de haber terminado". Els Visser

Algunas claves del IRONMAN Vitoria-Gasteiz son:

Un lugar dónde competir en un IRONMAN por primera vez o batir un récord personal, recordamos que el 42% de inscritos era la primera vez que participaban en un triatlón de larga distancia

Su recorrido: nadar en el embalse de Ullibarri Gamboa, 2,5 vueltas de ciclismo en la llanura Alavesa y un maratón en pleno centro de una ciudad Medieval, con miles de aficionados animando durante las 4 vueltas de 10km

Unas temperaturas en verano entre los 15 y 25ºC, tal y como se cumplió en esta edición 2024

Para más información acerca del IRONMAN Vitoria-Gasteiz, visitar https://www.ironman.com/im-vitoria