De ingeniero de HOKA a campeón del UTMB: Bouillard quiere repetir la hazaña de Kilian Jornet

Vincent Bouillard ya no es la sorpresa que apareció en Chamonix en 2024. Aquel año ganó el UTMB cuando todavía compaginaba su preparación con su trabajo como ingeniero para la propia marca estadounidense. Dos años después regresa convertido en una de las grandes figuras de las 100 millas y con la posibilidad de completar un doblete que ningún hombre consigue desde Kilian Jornet en 2011.

Su irrupción fue tan inesperada como contundente. Bouillard se impuso en el UTMB 2024 en 19:54:23, por delante de Baptiste Chassagne y Joaquín López, y pasó prácticamente de ser un corredor conocido dentro del entorno técnico de HOKA a convertirse en campeón de la carrera más mediática del trail mundial.

Aquella victoria tampoco significó abandonar por completo su otra vida. Bouillard sigue trabajando a tiempo parcial como ingeniero en HOKA, una actividad que asegura que le aporta equilibrio. Ahora también es padre de una niña de ocho meses y valora especialmente la flexibilidad que le permite combinar familia, entrenamiento y profesión.

El siguiente capítulo fue mucho más duro. En Western States 2025 terminó abandonando. El propio francés explica que durante buena parte de aquella temporada sufrió problemas de nutrición y salud que también le afectaron en California. Después decidió reconstruir desde cero su estrategia, tanto en carrera como en su alimentación diaria.

La respuesta llegó un año después. En Western States 2026, Bouillard regresó para ganar y firmar una actuación histórica: 13:46:15, primer tiempo por debajo de las 14 horas en la prueba y nuevo récord del recorrido. De un DNF pasó a dominar una de las 100 millas más prestigiosas del mundo.

Bouillard y Puppi se saludan tras cruzar la meta de la Western / WSER

Ahora llega la segunda parte del desafío. Si gana el UTMB 2026, Bouillard completará en una misma temporada el doblete Western States-UTMB. En categoría masculina nadie lo consigue desde Kilian Jornet hace 15 años, cuando el catalán ganó ambas carreras en 2011.

Un reto casi imposible

Western States exige una carrera rápida, con mucho terreno corrible y calor, mientras que el UTMB presenta 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo, largas ascensiones alpinas, descensos muy exigentes y una noche completa alrededor del Mont Blanc.

Bouillard cree que ese formato largo encaja perfectamente con sus características. “No creo que sea el más rápido, pero puedo correr bien durante mucho tiempo”, explica en una entrevista reciente. Su filosofía consiste en mantener el máximo ritmo sostenible posible y reservar siempre suficientes “cerillas” para la parte decisiva. “En las ultras, gestionar tus recursos limitados es mucho más importante que la velocidad pura”.

Vincent Bouillard buscará un doblete histórico en Chamonix / UTMB

Y su mensaje antes de Chamonix deja pocas dudas sobre sus intenciones. “Si estoy en UTMB, no quiero estar allí solo para participar”, afirma. “Quiero respetar la carrera y a los competidores. Si voy, significa que estoy realmente al 100% de mi capacidad y que voy allí para ganar”.

Tampoco considera que sus victorias anteriores le garanticen nada. “No porque haya tenido dos grandes días en UTMB y Western States significa que pueda copiar y pegar el mismo entrenamiento y obtener los mismos resultados”, advierte. El crecimiento del nivel competitivo es, precisamente, uno de los motivos que le empujan a seguir buscando objetivos que le produzcan respeto.

Hace dos años, Bouillard llegó a Chamonix como el ingeniero que pocos incluían entre los grandes candidatos. Ahora vuelve como campeón de Western States y ganador del UTMB, con una oportunidad reservada a muy pocos: igualar una hazaña masculina que permanece intacta desde Kilian Jornet en 2011.