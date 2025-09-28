Inés Herault lidera el bronce español en la Classic Sub20 del Mundial de Canfranc

La última jornada del Mundial de Trail y Mountain Running en Canfranc dejó una imagen imborrable para la delegación española: el equipo sub20 femenino subió al podio en la prueba Classic, colgándose un bronce que confirma el crecimiento del atletismo de montaña nacional.

La salida, a las 8:15 horas desde la estación internacional de Canfranc, abrió un recorrido exigente de 7,5 kilómetros con fuerte desnivel positivo y 63 atletas en liza, representando a 13 países. Entre ellas, cuatro jóvenes españolas que asumieron el reto de medirse con lo mejor del mundo.

El papel protagonista recayó en Inés Herault, séptima en la clasificación individual, que imprimió carácter y ritmo desde los primeros metros. La burgalesa, subcampeona mundial sub20 hace dos años en Innsbruck, volvió a liderar a la selección con la solidez de quien ya está curtida en escenarios internacionales.

Junto a ella brillaron Laura Ordiales (16ª) con 42:26 y Nadia Soto (17ª) con 42:29 , que completaron la actuación coral necesaria para asegurar un lugar en el podio.

RFEA

Cerró el cuarteto español una Mar Espartero en 50ª (50:36) que ha sufrido mucho en carrera y ha llegado con un vendaje en su pierna izquierda.

El bronce certifica el buen hacer de la RFEA con un bloque de trabajo ambicioso, que supo manejar la presión de correr en casa y responder ante el calor del público aragonés.

La prueba Classic sub20 femenina fue la primera de la jornada y puso el listón muy alto en un día que cerraba una semana histórica en Canfranc.

Nadia Soto, Inés Herault y Laura Ordiales, artífices del bronce / RFEA | José Miguel Muñoz

Para España, este tercer puesto tiene un valor simbólico añadido: demuestra que el relevo está garantizado y que las nuevas generaciones ya están preparadas para competir de tú a tú con potencias como Francia o Italia.

El bronce juvenil pone el broche perfecto a un Mundial inolvidable en los Pirineos, donde las sonrisas de Herault, Soto y Ordiales simbolizan el presente y futuro del trail español.