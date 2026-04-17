La Increïble Trail: una carrera de montaña en Osona que busca la inclusión y recaudar fondos para menores con pluridiscapacidad

La Increïble Trail, presentada oficialmente este pasado jueves 16 de abril, aspira a convertirse en una referencia de la inclusión en la montaña con una propuesta pionera: una carrera diseñada para que puedan participar personas con distintas capacidades y, al mismo tiempo, recaudar fondos para atender a menores con pluridiscapacidad en Nexe Fundació.

La prueba se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en Osona, con salida y llegada en Folgueroles en una de sus modalidades principales. El gran reto de la organización es claro: alcanzar los 100 equipos, con un mínimo de seis integrantes por formación, en una cita que quiere ir mucho más allá del cronómetro y del desnivel acumulado. Porque aquí el foco no solo está en correr, sino en visibilizar la pluridiscapacidad infantil y normalizar la presencia de todas las personas en espacios como el deporte y la montaña.

Uno de los rostros más reconocibles del proyecto será la atleta ciega María Petit, embajadora de la carrera y también participante. Durante la presentación, dejó una reflexión que resume el espíritu del evento: "Necesitamos oportunidades de hacer actividades normales y esta trail será una muy buena manera de compartir, conectar y también visibilizar la pluridiscapacidad infantil". Su presencia refuerza el mensaje de una prueba que nace para derribar barreras y ampliar la mirada de un deporte en pleno crecimiento.

La Increïble Trail contará con tres recorridos. Habrá una distancia de 100 kilómetros por equipos de 6 a 8 corredores, otra de 55 kilómetros también por relevos y un trazado popular de 2,5 kilómetros abierto a familias y participantes de todas las edades. En las pruebas de equipo competirán cuatro miembros de forma simultánea, una fórmula que potencia el carácter colectivo de la experiencia.

Uno de los aspectos más relevantes de la cita es que el recorrido ha sido diseñado por técnicos de la federación de montaña y especialistas en inclusión para garantizar que sea totalmente accesible. La organización quiere que puedan tomar parte personas con movilidad reducida, discapacidad visual o neurodivergencias, en una apuesta poco habitual dentro del trail.

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Las inscripciones ya están abiertas en increibletrail.org y todo lo recaudado con los dorsales se destinará a una fundación que atiende a un centenar de niños y niñas con pluridiscapacidad y a sus familias. En un calendario cada vez más competitivo, la Increïble Trail quiere destacar por algo mucho más importante que el resultado: que nadie se quede fuera.